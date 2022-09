Bez Šmída, zato s Frolíkem. Liberečtí hokejisté jdou do nové sezony

Hokejový Liberec v létě přivedl hvězdu, jejíž výkony budou poutat pozornost. Útočník Michael Frolík má na kontě přes devět stovek startů v NHL i zisk Stanleyova poháru a pod Ještědem chce znovu oživit svou kariéru.

„Tlak na mě asi bude o něco větší než u jiných kluků. Velká očekávání si ale na sebe nekladu, vždy jsem si zakládal na práci. Budu makat a nechám na ledě všechno,“ říká čtyřiatřicetiletý hráč před prvním ostrým zápasem za Bílé Tygry. „Už z minulosti vím, že mám trochu pomalejší starty a potřebuji chvíli času. Málokdy se mi stalo, že jsem sezonu začal hned špičkovými výkony. Věřím, že se bude moje hra zlepšovat. Je to všechno o sebevědomí a když dva roky pořádně nehrajete, tak si ho zvedáte každou asistencí nebo gólem.“

Frolík není jedinou letní posilou, na kterou budou Liberečtí spoléhat. Po velmi úspěšné sezoně strávené v Plzni se na sever Čech vrátil útočník Michal Bulíř. A jako „dárek“ dostal na dres kapitánské céčko.

„Je to změna. Mám větší zodpovědnost vůči týmu, ale na druhou stranu nechci, aby mě nová povinnost svazovala při hře,“ řekl Bulíř. „Počítám s tím, že se ode mě očekávají hlavně góly. Budu chtít splnit i cíle, které jsem si vytyčil sám. Rád bych navázal na výkon z minulé sezony a prokázal, že tým dokážu táhnout.“

Loni byl s 27 góly druhým nejlepším kanonýrem extraligy. „Co mi ten rok dal? Určitě sebevědomí. Pomohlo mi to v hlavě, abych si více věřil. Byl to impulz, který si myslím, že jsem potřeboval. Teď je to jen o tom to přenést a pokračovat v Liberci,“ dodal Bulíř.

Michal Bulíř hovoří s novináři při zahájení letní přípravy hokejistů Bílých Tygrů Liberec.

Součástí libereckého týmu zůstal i devětatřicetiletý obránce Lukáš Derner, který v extralize za Bílé Tygry poprvé nastoupil už před 17 lety a od té doby s nimi zažil všechno - boj o záchranu i cestu za historickým titulem v roce 2016 - a je rekordmanem v počtu startů v libereckém dresu.

Liberec však bude opět hodně sázet i na mladé hráče z nastupující generace. To potvrzuje i skutečnost, že jedním z asistentů kapitána se stal dvaadvacetiletý Jan Šír. „Myslím si, že věk v tomhle ani tak roli nehraje. Když se podíváme do NHL, kolikrát tam kapitány a asistenty dělají i dvacetiletí kluci,“ připomněl Šír.

V šatně podle něj budou mít i nadále hlavní slovo starší hráči. „Na proslovy já moc nejsem. Od toho tu jsou kluci jako Michal Birner, Petr Jelínek nebo Michal Bulíř. Do mluvení se tolik nepouštím,“ usmál se Šír.

Severočeši se budou muset obejít bez nejzkušenějšího obránce Ladislava Šmída, který ukončil kariéru a vrátil se do Kanady. V týmu skončili i druhý brankář Jaroslav Pavelka a útočníci Jakub Klepiš s Adamem Klapkou, který podepsal smlouvu s Calgary a pokusí se prosadit do NHL.

Bílí Tygři po minulé sezoně ukončili spolupráci s farmářskými Benátkami nad Jizerou, což pro klub znamená velkou změnu. I proto si pod Ještědem na rozdíl od předchozích let ponechávají dost široký kádr.

Jan Šír slaví gól do sítě Sparty.

Liberec provázela v přípravě četná zranění, možná i proto tým prohrál pět z osmi letních zápasů. Tygři se museli obejít bez útočníků Jakuba Rychlovského a Oscara Flynna a obránců Michala Ivana a Jana Štibingra. První dva jmenovaní by však mohli start extraligy stihnout.

V prvním kole se hokejisté Liberce představí v Hradci Králové, první domácí zápas odehrají v neděli od 16 hodin proti Kladnu. „Čeká nás nová sezona s novým týmem, do které vstupujeme s pokorou, ale s myšlenkou, že známe naši sílu,“ řekl liberecký trenér Patrik Augusta. „Chtěl bych, abychom letos měli lepší přesilovku než v minulé sezoně. A trošku více ofenzivy, více gólů,“ nastínil herní cíle v nadcházející sezoně.

V minulém ročníku nastříleli Liberečtí v základní části extraligy 146 branek, celkem osm týmů na tom bylo lépe.