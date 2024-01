Přesilovky jsme zlepšili, hodně nám pomáhají, libuje si budějovický kouč

Na Kladně jste vyhráli díky poctivému výkonu a jistému Dominiku Hrachovinovi v brance. Jste spokojený, jak to hráči zvládli?

Jo. Úplně ideální to není nikdy, ale Kladno mělo v první třetině pár šancí, které Hrášek (Dominik Hrachovina, pozn. red.) pochytal. To je důležité, to potřebujeme. Hodně nám pomohl úvodní gól z přesilovky. Na začátku třetí třetiny nás uklidnil druhý a pak hlavně i třetí gól. Je to cenné vítězství, kluci to odmakali. Na malém hřišti se hodně bojovalo, Kladno hraje o všechno.

Ze série tří venkovních zápasů v řadě jste přivezli čtyři body. Berete to?

Každý bod se počítá. Ale mrzí mě ztráta v Třinci. Před zápasem bych bod za prohru v prodloužení bral. Ale po dobré první třetině a vedení 2:0 jsme to prohospodařili. Ve druhé části jsme udělali pár zbytečných faulů a chyb. Nicméně si myslím, že se z toho kluci poučili.

V Třinci to byla už devátá prohra v prodloužení či nájezdech, a to proti pouhým dvěma výhrám v nastaveném čase. Zaměříte se na to?

Je toho už dost, tak je to k zamyšlení. Nájezdy jsou individuální záležitost, to trenér těžko ovlivní.

Za tři zápasy jste dali pět branek v přesilovkách. Našli jste ideální složení speciálních formací?

Přesilovky nám hodně pomáhají. Potřebujeme mít úspěšnost okolo dvaceti nebo dvaadvaceti procent. Dřívější čísla byla žalostná a nehráli jsme je dobře. Ale zapracovali jsme na tom, kluci to teď sehráli skvěle.

V týdnu vás čekají dva nejlepší týmy soutěže, v úterý od 17.30 hodin hostíte Pardubice, v pátek ve stejný čas Spartu. Těšíte se?

Určitě, těšíme se moc. Jsem rád, že je máme doma, přijde plný dům. Fanoušci nás podporují, i na Kladno jich přijelo hodně. Čekám vyhecované zápasy, rychlý a tvrdý hokej. Oba týmy dlouhodobě potvrzují kvality.

Pardubice se vrátily na první místo, ale v minulém týdnu nečekaně skončil trenér Václav Varaďa. Bude to mít na ně vliv?

Myslím si, že ne. Zažily hektické dny, ale pořád vyhrávají.

Změnil se jejich styl hry?

Trošku jo. Čekáme větší aktivitu. Venca (Varaďa) je držel víc u defenzivy. Myslíme si, že je pustí víc do forčekování, budou napadat ve dvou.

Se Spartou i s Pardubicemi jste naposledy vedli na jejich ledě o dvě branky, ale vždy prohráli po prodloužení. Pojedou teď do Budějovic s větším respektem?

My respektujeme každého, a protože jsou to vyspělé týmy, tak to mají stejně. Určitě nepřijedou, že to tady budou mít snadné. Kdyby k tomu takhle přistupovaly, nejsou na čele tabulky. Rozhodně nás nepodcení.

Ze sedmého místa ztrácíte na čtvrtý Litvínov čtyři body. Berete čtyřku jako cíl nebo spíš přání?

Řeknu to jinak. Zápasy jdou rychle za sebou. Chceme sbírat body a roli také hraje, jestli hráči zůstanou zdraví. Koukáme se hlavně na sebe a uvidíme, na co to bude stačit. Když čtyřka klapne, bude to skvělé. Když ne, chceme si vytvořit co nejlepší pozici pro play off. Hlavně aby se divákům náš hokej líbil.

Do sestavy se po zranění vrátil Lukáš Vopelka. Dál chybějí marodi Lukáš Pech a Martin Hanzl. Jak to s nimi vypadá?

Vopy do toho rychle zapadl, jsem za něj rád. Ostatní kluci už trénují. Hanzi by se mohl zapojit v dalších dnech. Pechy už také trénuje. U něj musíme počkat do konce ledna. Pak doktoři rozhodnout, jak to s ním bude. Jeho návrat by byl posilou, je to pořád výborný hráč.

Plánujete do konce lednového přestupního období větší změny v kádru?

Aktivně nic nehledáme. Ale stále to sledujeme a kádr není uzavřený.

Povedenou posilou je návrat Jáchyma Kondelíka. Rychle se z něj stal první centr. Snad jen by mohl proměňovat víc šancí, že?

Ale na gólech se podílí. Je platný, skvěle do týmu zapadl. Viděl jsem to v něm už v létě. Když mu to nevyšlo v zahraničí, tak jsme mu dali důvěru a on ji splácí. Je hodně týmový hráč. Mohl by víc zakončovat a tlačit se do branky, ale takových hráčů máme víc.

Nejproduktivnějším hráčem týmu je Milan Gulaš. Bude ve druhé půlce sezony ještě lepší?

Je to skvělý a bodový hráč. Kolik už odehrál sezon, kdy patří mezi nejlepší v kanadském bodování. Jsem rád, že má formu a že ho to baví. Navíc v kabině funguje jako kapitán.

Adam Kubík měl skvělou první čtvrtinu, dostal se i do reprezentace. Od té doby však s góly šetří. Jak ho nabudíte?

Hodně s ním mluvíme. Snažíme se, aby dělal správně ty malé věci. Musí být víc vtažený do hry. On se o to snaží. Je v novém týmu i prostředí. Má u nás větší roli. Byl i v reprezentaci, musí se s tím poprat. Naši důvěru má pořád. Takového hráče se vyplatí podržet.

Budějovická juniorka se díky úspěšné sérii odlepila ode dna extraligové tabulky. Vnímáte to?

Jasně. Byl by to velký průšvih, kdyby juniorka spadla. V tu chvíli nemáte žádné hráče do áčka, nic. Je dobře, že začali vyhrávat. Mně se nelíbilo, co se tam dělo, jak k tomu hráči přistupovali. S Vencou Nedorostem (šéfem mládeže, pozn. red.) jsme se o tom bavili. Hráči musejí víc zamakat. Jestli si myslí, že to půjde samo, tak jsou na omylu. Těžko říct, co se jim v tomhle věku honí hlavou. Ať za to vezmou, jinak to bude špatné.