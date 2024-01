Nečekaný debakl, trénink místo volna. Motor při zmaru podrželi fanoušci

Dostat osm branek, to je pro budějovický Motor hořký rekord této sezony. Obzvlášť v domácí hale se něco podobného nestalo dlouhé roky. Debakl 1:8 s Libercem byl o to víc překvapivý, když Jihočeši zažívají velmi slušné období.

„Výkon celého mužstva byl špatný. Je to neakceptovatelné, něco takového se nesmí opakovat. Ale jak říkal i trenér Láďa Čihák po zápase, i takové duely ve sportu prostě někdy nastanou,“ komentuje sportovní manažer Motoru Jiří Novotný.

Od začátku utkání 34. kola bylo jasné, že to pro Budějovice nedopadne dobře. Chybné rozehrávky, děravá obrana, minimum šancí. Tygři pak začali dávat góly a do konce první části nasázeli hned čtyři.

„Mrzí mě, že byl Liberec od prvního střídání aktivnější, protože doma se nám dařilo soupeře tlačit. Pak nám to tam napadalo a nedokázali jsme to zastavit. Liberec nás trestal. Extraliga je tak vyrovnaná, že nemůžete slevit ani o procento. Jinak nikoho neporazíte,“ uvědomuje si Novotný.

Před utkáním byl Motor v tabulce pátý a držel si dobrou formu. Z posledních třinácti duelů bodoval v deseti z nich, sedmkrát zvítězil. „Do hlav hráčům nevidím. Ale byl jsem na rozbruslení a takovému výsledku nic nenasvědčovalo. I dvě hodiny před zápasem jsem viděl u hráčů soustředění, to samé na rozcvičce. Nevím, čím to bylo. Ale někdy se to stane,“ dodává Novotný.

V pondělí měli mít hráči volno, místo toho je čekal trénink. „Naposledy jsme si to rozebrali, musíme se z toho ponaučit. Ale už se začneme soustředit na páteční zápas v Litvínově, kde musíme nechat na ledě maximální výkon,“ burcuje bývalý útočník.

Jiří Novotný na tréninku.

Ani přes mizerný výkon se od hráčů neodvrátili budějovičtí fanoušci. Těch dorazilo na hokej přes šest tisíc a příkladně fandili až do konce. Oslavili i jediný gól Dominika Simona v 57. minutě. „Klobouk dolů před lidmi, že při nás stáli. Je to neuvěřitelné,“ žasne Novotný.

Pískot se objevoval jen výjimečně, pár desítek diváků zamířilo domů dřív. Jinak zůstala atmosféra povětšinou pozitivní. „Jsme rádi, že vnímají sezonu jako celek, že se nám v ní docela daří. Musíme si vážit toho, co jsme si zatím vydobyli. Je to pro nás výsada a štěstí, že máme takové fanoušky,“ uzavírá mistr světa.