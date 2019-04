Doba po Zábranském. Kometa vsadí na nového kouče, šéf má jinou výzvu

Pražský rodák Petr Fiala si trenérské jméno udělal na Moravě. Blýskl se především dvěma postupy do extraligy, což se mu poprvé podařilo v roce 2004 v Jihlavě a podruhé přesně o deset let později také v Olomouci. Tam působil od roku 2007, vytáhl ji ze dna 1. ligy až do nejvyšší soutěže, a když po osmi sezonách práce u mužů skončil, přijal místo u mládeže.

Znamená to mimo jiné, že přestože jeho kariéra trenéra je dlouhá bezmála dvacet roků, jako hlavní trenér v extralize pracoval Fiala od svého jihlavského angažmá (kde byl v rovnocenné dvojici s Petrem Vlkem) už jen v jedné sezoně. Pro Olomouc byla složitá, coby nováček skončila v roce 2015 v baráži. Fiala ji zvládl a klub pak na jeho místo angažoval Zdeňka Veneru.

O tom, do jak náročného prostředí by v Kometě vstoupil, si 59letý Fiala obrázek udělal už během play off. „Kometa patří k top mužstvům v extralize, její tituly i letošní postup do semifinále hovoří za vše. I předtím byla druhá. To všechno jsou parádní umístění. Je mi jasné, když jsem viděl náladu fanoušků, že to nebude nic jednoduchého, ale... můžu vám říct, že když děláte mládež, tak stačí tři rodiče a toho tlaku je až dost,“ hlásil Fiala s úsměvem. „Já jsem dělal hrozně dlouho ať už asistenta, nebo hlavního trenéra u áčka, a opravdu se na tu práci v Brně strašně těším. Věřím tomu, že budu ku prospěchu Komety,“ zapřemýšlel s výhledem do budoucna.

Oslovený byl na místo hlavního trenéra, to však neříká úplně celou skutečnost o tom, jak by jeho úkoly byly přesně stanovené - pokud mu je Kometa skutečně svěří, což se dosud oficiálně nestalo.

Vzhledem k Fialovu minulému olomouckému úvazku u mládeže se jeví jako jedna z budoucích cest Komety širší zabudování vlastních odchovanců. S tím Fiala souhlasí. „Už teď hrál za její áčko Karel Plášek, chodil i na přesilové hry v play off. Když se podíváte, jaké výsledky měla mládež v Brně, byla by škoda, kdyby se do áčka nedostala. Ale to předbíháme. O tom se můžeme pobavit, až jestli to dopadne,“ dodal Fiala.