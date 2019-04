Tři pilíře, tři otazníky. Jak bude vypadat tým Komety v příští sezoně?

Majitel Libor Zábranský zvažuje svoje setrvání v roli kouče na střídačce a vzhledem k tomu, jak pokračují snahy o stavbu nové arény v Brně, není vůbec jisté, že modrobílou armádu dál osobně povede.

A pak jsou tady lídři kabiny, kapitán Leoš Čermák a Martin Erat. Čermák (41) nechtěl o své budoucnosti po prohraném semifinále mluvit, Erat přislíbil vyjádření později. Zůstanou a Kometa bude dál stavět na nich, nebo se klub po skvělých letech vydá novou cestou? „Nemám signál, jestli někdo z hráčů chce končit, a ani se to sem nehodí,“ uvedl v sobotu Zábranský.

Většinu kádru pro příští sezonu má pod smlouvou. Kontrakty běží kompletnímu prvnímu útoku, který Kometě mohla závidět celá extraliga, řada dalších hráčů má smlouvy z loňska, nebo je prodloužili během ledna (viz box).

Ke změnám přesto dojde. Do zámoří k rodině se vrací obránce Zbyněk Michálek, hostování z Pardubic končí Tomáši Vondráčkovi, mluví se o odchodu útočníka Bedřicha Köhlera do Zlína. Především starším hráčům dobíhají smlouvy. „Opět jsme domluvení, že si až po sezoně sedneme, takže zatím nemohu říct, co bude,“ pověděl bek Michal Barinka.

Jen ze signálů a náznaků se dá vyčíst, jakým směrem se bude Kometa od tohoto léta ubírat. I kdyby jí výrazné osobnosti odešly, pořád lze očekávat, že jiní špičkoví plejeři je přijdou zkusit nahradit. Tak je možné vyložit si Zábranského dovětek k pochvale velmi dobrých výkonů Silvestra Kuska a Petra Kratochvíla v play off. „Jsme šťastní, že to jsou naši odchovanci, naše budoucnost. Ale při vší úctě, jen na nich se nedá postavit velkoklub jako Kometa,“ řekl klubový boss.

Po kom tedy sáhne? Do konce dubna, kdy v extralize končí hráčům smlouvy, to budou především dohady a některá jména, o nichž fanoušci živě diskutují, se pod Špilberkem téměř jistě neobjeví.

Kádr Komety Kdo má smlouvu: Marek Čiliak, Karel Vejmelka, Lukáš Dostál (brankáři), Ondřej Němec, Jan Štencel, Tomáš Bartejs, Michal Gulaši, Tomáš Malec (obránci), Martin Dočekal, Petr Holík, Jan Hruška, Silvester Kusko, Petr Kratochvíl, Alexandre Mallet, Peter Mueller, Jakub Orsava, Karel Plášek, Martin Zaťovič (útočníci). Návrat z hostování: Luboš Horký (útočník). S otazníkem: Ivan Baranka, Michal Barinka (obránci), Leoš Čermák, Martin Erat, Bedřich Köhler (útočníci), Tomáš Vondráček (útočník, konec hostování z Pardubic) Pozn.: Do kádru budou zařazeni rovněž mladší hráči. Pavel Jekel, Lukáš Klimeš (brankáři), Radek Kučeřík, Dalimil Mikyska (obránci), Vojtěch Střondala a Jan Süss (útočníci) byli na soupisce Komety pro letošní play off.

Útočník Vladimír Růžička, který měl podle zvěstí Kometu posílit, může stejně tak odejít i do pražské Sparty. Ta se podle zdroje MF DNES zajímá také o centra Jakuba Lva z Vítkovic, další eso z popředí virtuálního brněnského seznamu. Navíc má Lev ještě roční smlouvu na severu Moravy.

„Prioritně budu jednat s našimi kluky, jimž končí smlouvy,“ řekl Zábranský. Přestože už loni otevřeně popsal mechanismus skládání soupisky, s tím, že hlavní práce probíhá v lednu a v dubnu už je na většinu jednání pozdě, konkrétní ohledně vyhlédnutých posil být nechce. „Nikoho z těch, které bych chtěl, nemám podepsaného, za druhé ti hráči jsou smluvně vázáni jinde. Neměl bych problém jména říct, ale jsou určité věci a pravidla, které by se měly držet,“ dodal.

Z jiné kategorie bude pro Zábranského přemýšlení, jestli zůstane i koučem, nebo mužstvo někomu předá. Jde čistě o jeho uvážení. „Mám fantastický realizační tým, a pokud se rozhodnu, že u toho nebudu, tak oni to zvládnou,“ pronesl v minulých dnech.

Také v případě trenérského místa v Kometě se spekuluje o případném Zábranského pokračovateli a nejčastěji padalo jméno Vladimíra Růžičky. „Už jsem musel mnoha našim partnerům vysvětlovat, že Růžička není téma pro nás,“ ohradil se Zábranský napřímo. „Pořád je to čistě spekulativní věc. Neříkám, jestli zůstanu, nebo ne. Budu tam, kde mě Kometa bude potřebovat,“ uvedl.