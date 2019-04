Zábranský po vyřazení: Příště chci složit ještě silnější Kometu

„Musíme uznat sílu soupeře. Tahle série byla nejlepší od doby, co jsem u týmu na lavičce,“ řekl Zábranský. Jako hlavní kouč Komety skončil teprve podruhé v sérii play off jako poražený; poprvé to bylo v premiéře v roce 2016 v předkole s Chomutovem, podruhé až teď.

V čem byl Liberec lepší?

Má vynikající hráče, individuálně silné na puku. Setkaly se dva velice silné týmy. My jsme bohužel v některých detailech, těch důležitých, jako třeba úspěšnost na buly, zaostávali. Poslední zápas rozhodla hrubá chyba, ale to je hokej, to se stane. Diváka to muselo bavit, fanoušek si užil svoje, no a vyhrát mohl jen jeden. Tentokrát to nejsme my. Chci svým hráčům poděkovat, i celému realizačnímu týmu, který odvedli fantastickou práci a ještě ji odvádět bude. Já se budu snažit poskládat mančaft takový, aby byl příští rok ještě lepší.

Hrálo v semifinále roli, že jste během série v zápasech téměř nebyli ve vedení?

Bylo to jako přes kopírák, my jsme pořád jen dotahovali, ale v tom bych chybu neviděl. To je play off. Jak jsme vždycky na začátku po chybě gól dostali, tak se nám podařilo párkrát ke konci první třetiny gól dát. Neproměnili jsme šance, které jsme měli, samozřejmě soupeř měl taky tutovky, oba dva gólmani byli skvělí. My se nemáme za co stydět. Liberci přeji, aby to vyhrál celé, a to je tak vše.

Chyběla vám na konci sezony větší hloubka sestavy?

Naprosto upřímně, vy (média) jako profíci vidíte taky, že jsme oproti předešlým dvěma ročníkům měli nejužší kádr. Na druhou stranu klobouk dolů před Pláškem, Kratochvílem a Kuskem, jak to zvládli, byli úžasní. Jsem šťastný, že jsou to naši odchovanci, že je to naše budoucnost. Ale bohužel je pravda, že jsme neměli tak silný kádr. Nemyslím kvalitou, ale šířkou.

Je to pro vás poučení pro skladbu týmu pro další sezonu?

Dobře, ale v čem? Nemůžete mít pět pětek, nadstandardně placených, a doufat, že v play off to vyjde. Takhle to nefunguje. My jsme byli na přestupovém trhu hodně aktivní. Samozřejmě bych byl šťastný, kdyby se i nám - jako Liberci - vrátili klíčoví hráči, kdyby se nám vrátili Krejčík třeba Hynek Zohorna. To samozřejmě nešlo. Jsem šťastný, že se jim daří v zahraničí, a moc jim to přeju. Nám se nepodařilo ten kádr rozšířit tak, jak jsem si představoval.

Ukazuje se, že jste v roce 2017 kádr složili tak dokonale, že už se to po odchodech některých opor nedalo napodobit?

Perfektně to vystihl Martin Erat, když řekl, že on, Ondra Němec nebo Martin Zaťovič, tihle hráči, přišli jako takové střípky do puzzle, které jsme skládali. Nesmíme zapomenout za to, že za posledních deset let jsme medailí měli hodně, a jádro týmu kolem Leoše Čermáka a „Harryho“ Malce má obrovsky vítězného ducha. My jsme sestavu doplňovali, ale nepodařilo se nám nahradit Nečase, Hynka Zohornu. Povedl se úžasně Mueller, povedl se Orsava, ta výměna (za Radima Zohornu) nám pomohla. Myslím si, že jsme byli docela silní na obráncích, povedl se návrat Marka Čiliaka, který byl fantastický. Ale bohužel se nám v play off zranil Honza Hruška, a potom bylo cítit, že špičkový centr navíc nám chyběl.

Narazila Kometa letos na svůj strop? Bylo semifinále za situace, jak jste ji shrnul, maximem?

Ne, to není pravda. Vůbec ne. My si musíme uvědomit a korektně si přiznat, že jsme narazili na naprosto nejsilnějšího soupeře, kterého jsme v play off vůbec kdy měli, fantasticky připraveného, a že rozhodovaly detaily.

Udělala vám radost reakce fanoušků, kteří Kometě po vyřazení dlouze děkovali?

To, jak reagují diváci, je ocenění obrovské snahy, úsilí a srdce kluků, co do toho dali. Zkrátka to nevyšlo, to se stane. Jsem zklamaný z výsledku, ne kvůli sobě, ale kvůli klukům, protože vím, co je to stálo sil, ale bohužel takový je hokej.

Je Liberec favoritem pro finále?

Říkal jsem Filipovi (Pešánovi) i klukům, když jsme si podávali ruce, že bych jim přál, ať to vyhrají. To není nic proti kolegům z Plzně nebo z Třince, ale abychom mohli říct, že nás porazil mistr.

Máte zprávy o tom, zda někdo ze zkušených hráčů pomýšlí na konec kariéry?

Nemám takové zprávy, a myslím si, že se to teď ani nehodí. Vyhodnotil jsem sérii, je krátce po jejím skončení.

Vy osobně budete v příští sezoně na střídačce jako kouč, nebo v kanceláři?

Už jsem odpověděl, hodnotil jsem sérii. (před semifinále Zábranský řekl, že o tom, zda bude pokračovat jako kouč, se teprve rozhodne, pozn. red.) Děkuji za spolupráci a nashledanou.