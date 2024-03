Brněnský Pospíšil: Pardubice? Sparta? Věřte, že oni nás do play off nechtějí

Na konci posledního zápasu základní části hokejové extraligy proti Třinci bylo Brňanům chvíli úzko, když jim na pět minut v kontextu výsledku Litvínova v Olomouci hrozilo, že hned ve středu naskočí do práce v podobě předkola play off. Pak se v přesilovce trefil Steve Moses, utnul napětí a hokejová Kometa si tak po výhře 3:2 v prodloužení může před vstupem do vyřazovací části na týden oddechnout. Urvala čtvrté místo a soupeře jí určí až výsledky první fáze.