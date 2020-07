Atypická letní příprava Komety. Improvizovali hráči i trenéři

„Míla Peca (předchozí kondiční trenér) měl hodně zmáknutou silovou stránku. My jsme posilovnu dělali zase trochu jinak, oproti jiným rokům jsme zařadili víc běhů, víc kopců. Každý má to svoje. Vedl jsem spoustu letních příprav v Třebíči a důležité je, že jsme se s kolegy shodli,“ řekl asistent trenéra Kamil Pokorný.

První fáze letní přípravy Kometě právě skončila, další už na ledě začne 27. července. „Jsem typem hráče, který i v létě rád chodí bruslit. Máme i kemp hráčů z Rakouska a ze Švýcarska ve Villachu, kam teď zamířím. Na led se hodně těším, na zápasy ještě víc. Už se dostaví ten správný hlad před sezonou,“ usmíval se po příjezdu do Brna rakouský útočník Peter Schneider.

Bývalý útočník Vídně nebo švýcarského Bielu si popletl čas příjezdu do svého nového působiště, kam si začal postupně vozit věci, a tak se s Kometou stihl jen dvakrát otočit v posilovně. Do her venku se nezapojil.

„Nevěděl jsem, že kluci tady mají od druhého týdne v červenci volno. Já ho měl na konci června, týden jsem byl v Chorvatsku,“ krčil rameny Schneider. Úsměvná epizoda ho nijak nevykolejila.

„Aspoň si projdu město. Líbí se mi moc, střed Brna mi připomíná Vídeň. Už jsem jel s věcmi třikrát tam a zpět, protože mám malé auto a moc se toho dovnitř nevejde. Ještě asi třikrát pojedu a pak už tu zůstanu a budu se soustředit jen na hokej. Na nějaké výlety mě neužije,“ vyprávěl někdejší hráč mládežnických celků Znojma.



Přichází sice do nové soutěže, v níž ještě nepůsobil, a do týmu, který nezná, ale ne mezi úplně neznámé tváře. Ve znojemské juniorce se potkal s brankářem Ondřejem Kacetlem, odchovancem Orlů a také letní posilou Komety, a zřejmě si i zahrál proti Petru Holíkovi. „Aspoň myslím,“ lovil v paměti 29letý rodák z Klosterneuburgu.

Tréninkový dril si hokejisté v Brně zpestřili fotbalem. U míče je útočník Vojtěch Střondala, stíhá ho ve žlutém Petr Kratochvíl.

Zábranského honil otec po polích a do kopce

Začátek letního drilu v Brně ovlivnila ještě karanténa, během které byl tým rozdělen na skupiny. Konec června už však Kometa strávila pohromadě – až na hráče s individuálním tréninkem. Letos to byli Peter Mueller, Martin Zaťovič, Ondřej Němec a Tomáš Plekanec a posily Ralfs Freibergs a Peter Schneider. Ti by měli individuální přípravu tak či tak, protože nemohli ze svých zemí do Brna přijet.

„S Radkem Bělohlavem (asistentem trenéra) máme na přípravu podobný náhled. Radek je známý tím, že ji taky má rád tvrdší. Šli jsme v klasických šlépějích,“ sdělil Pokorný. „Pro nás bylo důležité, že jsme si hráče mohli po koronavirovém výpadku otestovat. Testy nám potvrdily, že i během pauzy pracovali, že neleželi na posteli. Na konci června jsme testy zopakovali a byl vidět nárůst,“ konstatoval Pokorný.

Nejen zahraniční posily musely v tréninku během karantény improvizovat. Nedohrání minulé sezony se projevilo i na tom, že letní příprava začala letos dřív, než je běžné. Jenže nebylo pořádně kde trénovat.



Poznal to i Libor Zábranský mladší po návratu ze zámoří. „Týden po příletu jsem začal něco dělat. Od táty jsem dostával pořádný céres, tak jako odmala,“ připustil syn majitele brněnského klubu. Často se připravoval s dalším mladým hráčem, Jakubem Brabencem. „Posilovny byly zavřené, takže jsme byli většinou venku. Na poli jsme běhali délky. Bylo to náročné, ale aspoň jsme byli přichystáni na hlavní část přípravy. Přišli jsme a nebyl to pro nás šok,“ ocenil Zábranský.

Na začátku léta nebylo ještě zřejmé, jestli v Kometě zůstane. Teď už to vyřešené je. Zábranský se ve svém mateřském oddíle popere o místo. Pokud si ho vybojuje, zůstane na celou sezonu.

„Poslední zápas jsem hrál v březnu, takže jsem natěšený, až už to začne. Je nás tady hodně mladých, kteří se popereme o místo, a to musí být na ledě vidět. Měli bychom do hry přidat nasazení, drajv,“ říká kapitán juniorské reprezentace z minulého mistrovství světa.