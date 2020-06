Končí Erat. Mě osobně tenhle tým naučil vyhrávat, říkával o Kometě

Před čtyřmi lety byl největší posilou, jaká do brněnského mužstva v rámci přestavby přišla. Dovedl ho ke dvěma titulům, poskytl klíčovou pomoc odchovanci Martinu Nečasovi na jeho cestě do NHL, začal se starat o mladé talenty.

S obrovskou Eratovou pomocí Kometa dobyla největší úspěchy ve své moderní éře a sama je hokejovému buldokovi z Třebíče jeho životní štací.

„Mě osobně tenhle tým naučil vyhrávat,“ řekl o Kometě předloni během oslav druhého z extraligových triumfů.

Eratova čísla v Kometě Brno 158 zápasů odehrál Martin Erat v extralize za Kometu.

38 gólů za Kometu nastřílel, u 92 branek měl asistenci

16 zápasů odehrál během brněnských let za reprezentaci.

Nyní se 38letý veterán podle očekávání s kariérou loučí. Už loni se k tomu schylovalo, to ale ještě podstoupil operaci a pokusil se do hokejového vlaku naskočit. Letos už osud pokoušet nebude.

„Mám dvě vyhřezlé plotýnky v zádech, je tam díra až dvanáct milimetrů. Takže by to spravila jenom operace, nebo bych musel neustále cvičit a zkusit to se sebezapřením. Zatím jsem podstoupil jenom to druhé, dost jsem si protrpěl. Ale už stačilo. Zdraví je nejdůležitější. Nechci dopadnout tak, že bych si s dětmi nemohl zahrát fotbal, zabruslit. Jak teď nejsem na ledě, vidím, že jinak sportovat můžu,“ řekl v rozhovoru pro server iSport.cz.

Rozloučil se typicky pro svoji náturu. Na ledě byl zvyklý dominovat, nezřídka tým řídil téměř jako hrající trenér. V soukromí ale pozornost rád neměl. Odchod ze scény oznámil v novinovém rozhovoru. Na co se bude v Brně v souvislosti s jeho jménem nejvíc vzpomínat? Vybíráme nejlepší Eratovy počiny.

1. Mistrovské tituly

V létě roku 2016 si brněnský boss Libor Zábranský začal formovat nový tým. Povolal do něho Marka Kvapila, Ondřeje Němce, Martina Zaťoviče a další hvězdy. Nad nimi čněl Martin Erat. Měl důležité slovo v sehrání přesilovek, dokázal si formaci kolem sebe zorganizovat. Nezpochybnitelným lídrem Komety byl její kapitán Leoš Čermák, Erat ho doplňoval.

Hned v první sezoně slavil v Brně titul, o rok později si zlato s týmem dovezl z posledního finále v Třinci.

2. Nejlepší hráč play off 2018

Vedení českého hokeje uděluje Cenu Václava Paciny, bývalého vynikajícího novináře MF DNES, pro nejlepšího hráče play off.

V roce 2018 jím byl Martin Erat. V mistrovské Kometě byl suverénně nejvytíženějším útočníkem, dal dva vítězné góly a hlavně na ten ze semifinále proti Plzni se vzpomíná. V poslední minutě přehrál dva obránce, natlačil se před brankáře a rozhodl. „Koukal jsem s otevřenou pusou. To bylo fakt úžasné,“ přiznal brněnský bek Jakub Krejčík.

3. Nečasův „vychovatel“

Dlouho před tím, než sezona 2016/17 začala, se v kancelářích brněnské Komety zrodil plán: do prvního útoku nastoupí tehdy 16letý Martin Nečas. Mentorem mu bude o bezmála 20 let starší Martin Erat. Veterán s 931 zápasy v NHL na kontě se této role zhostil příkladně, neváhal se i krátce po zahájení sezony porvat při odvetě za tvrdý zákrok na svého „chráněnce“ v duelu s Libercem. Mezi sezonami pozval Nečase k sobě domů do Ameriky, kde s ním pracoval. Časem si mladý hráč začal jít svojí cestou, seskupil kolem sebe svůj útok a od Erata se odpoutal, za jeho cenné rady mu ale zůstal vděčný. I ony mu pomohly k angažmá v NHL.

4. Olympijský kapitán

Předloni mohli být brněnští hokejoví fanoušci hrdí, že kapitán olympijského výběru je z jejich klubu. Erat se vzhledem ke svým výkonům vcelku logicky prosadil do výběru pro hry v Pchjongčchangu, a když už tuto roli vzal, rovnou se stal kapitánem mužstva. „Vždycky jsem byl sebevědomý, ale tohle jsem si nedokázal představit,“ řekl ke cti vést výběr pod pěti kruhy. Jeho mise skončila porážkou v utkání o bronz.

5. Dvojice s Plekancem

Během minulých vánočních svátků se Erat podílel na krásném dárku brněnské hokejové rodině. Po pečlivém zvážení a načasování přípravy nastoupil 26. prosince v duelu proti velkému rivalovi Spartě Praha, kterou pomohl porazit 5:3. Hrál s další legendou Tomášem Plekancem. Nebyl to nejlepší zápas dvojice Erat–Plekanec v dresu Komety, ale ten, na který se bude nejvíc vzpomínat.

6. Hraje se o jeho pohár

Na vyškovském zimním stadionu v rámci ME10 Hockey academy trénuje hokejisty ve školním věku. Rovněž se hraje dlouhodobá soutěž celorepublikových turnajů O pohár Martina Erata. Letos v únoru během brněnského turnaje ročníků 2010 předal šek s částkou 100 000 korun Nadačnímu fondu Kometa, konkrétně malému Dominikovi trpícímu poruchou autistického spektra.