Nový kouč brněnských gólmanů Rybár má nachystané barevné puky a brýle

„Je přede mnou nová výzva. Chtěl jsem mít od začátku co nejvíc informací, abych si otestoval brankáře už v hrubé přípravě, kdy se nabírá kondice. Udělali jsme si testy, ověřil jsem si, jak na tom brankáři jsou, a potom jsem si je mohl vzít a pracovat na svých věcech,“ líčí 48letý držitel stříbra a bronzu z mistrovství světa.

Letní tréninky hokejistů už se dávno neodehrávají jen na atletických oválech a v posilovnách. Tuto fázi Rybárovi noví svěřenci absolvovali sice v prvních týdnech s mužstvem taky, ale od začátku června už mají Karel Vejmelka a spol. svá vlastní, specifická cvičení. Což už je Rybárova parketa.

Své nové svěřence vodí na gymnastické tréninky, pracuje co nejvíc na jejich rychlosti a reakcích, zařazuje jim různá cvičení agility a jiná cvičení s pomůckami vhodnými pro gólmany.

„Bere si třeba tenisáky, pilují se reakce potřebné v brance. Hra brankáře je jiná než hráče v poli a stejně tak je jiná i příprava,“ vysvětluje Rybár.

Zajímavou „vychytávkou“ jsou plastové brýle zužující brankářům při tréninku zorné pole. Tuhle pomůcku si Rybár zvykl používat na svých předchozích štacích v Banské Bystrici a v Pardubicích, odkud do Brna přišel.

„Nemá to skla. Je to taková plastová věc, která brankáři vezme možnost dívat se do stran. Musí hledět jen dopředu a je nucen víc otáčet hlavou, aby se mu buď puk, nebo tenisák – protože to používáme i v přípravě na suchu – neztratil. U mladších gólmanů se používá proto, aby museli víc rotovat. Aby otočili hlavu, ramena, tělo a pak přišel pohyb nohama,“ líčí rodák ze Skalice.

Dvakrát týdně chodí s brankáři Komety i na led. Ani tam to ale ještě není ryze hokejový trénink. V zásobě má Rybár barevné puky, které nechá na gólmany pálit. Ale puk před sebou jeho parta neuvidí ještě dobrých pár týdnů.

Karty jsou rozdané, Vejmelka je jednička

Aktuálně je novým členem „brankářské baterie“ v Kometě zkušený Ondřej Kacetl. Připravovat se bude s týmem, ale jeho výchozí pozice není čistě extraligová. Do Brně včera přijel podepsat smlouvu s tím, že obsazuje místo trojky za Karlem Vejmelkou a Lukášem Klimešem. Začít sezonu by měl v prvoligovém Přerově.

„Vejmelka by měl být jednička, Klimeš dvojka a Kacetl trojka. Takhle je to dohodnuté a myslím si, že s tím půjdeme do sezony. Určitě dostanou šanci všichni tři. Je dost brzo mluvit o tom, že jeden z nich bude jasná jednička, protože každý má svoje přednosti i slabší stránky. Momentálně mezi nimi nejsou extrémní rozdíly. Karty mají rozdané, ale svými výkony si je musí obhájit,“ popsal rozdělení rolí v brněnském brankovišti Rybár.

Znojemského rodáka Kacetla zná ze svého působení v Pardubicích, kde se do minulé sezony potkávali. „Kometa chce stále hrát na špici. Proto potřebuje, aby měla v případě potřeby někoho v záloze, kdo může okamžitě naskočit. Proto se Kacetl bral na pozici papírové trojky. Může to tak zůstat, nebo to může být v říjnu úplně jinak, nebo se může prosadit Klimeš. Sezona je dlouhá a udát se toho může hodně,“ popisuje záměry Komety nový muž v jejím realizačním týmu.

Brněnské prostředí mu rozhodně není cizí. Hrával tam vlastní zápasy jako mládežnický hokejista, v nedávno minulých letech tam býval divákem na utkáních svého syna Patrika během jeho působení v Hradci Králové. „Na jižní Moravě se cítím dobře, mám tady hodně kamarádů,“ nezastírá. „Navíc je to i blízko do Skalice, jenom nějakých 80 kilometrů, takže jsme do Brna jezdívali i s manželkou,“ usmívá se.

V Kometě zastřešuje i kondiční přípravu brankářů. Není to pro něho nic nového. „Vzhledem k tomu, že mám nejvyšší licenci, což na Slovensku obnáší povinnost vystudovat vysokou školu, nejsou mi otázky fyzické přípravy cizí,“ říká Rybár.

Cvičení zařazuje brněnským brankářům tolik, že třeba na squash, který s nimi původně plánoval hrávat, už nenašel prostor. Raději se s nimi jednou týdně věnuje gymnastice a zvyšuje jim obratnost pomocí přemetů, kotoulů a dalších cviků. „Squash můžeme hrát i v zimě, když bude čas,“ říká.

Tréninky na ledě dávkuje Rybár svým svěřencům opatrně. Na začátku přípravy chodili do mládežnických hal za Lužánkami jednou týdně, nyní je to již dvakrát týdně. „Snažíme se dělat věci, na které není během sezony čas. Jenom se bruslí, aby kluci dostali do nohou dril, aby si roztáhli kyčle, aby byli připraveni. V brankách začneme pracovat až od tohoto týdne,“ vypráví Rybár.