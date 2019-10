Jágr vs. Plekanec. Na jaře hráli spolu, teď se potkají jako soupeři

Že když se spojí Jaromír Jágr s Tomášem Plekancem, tak se síla Rytířů Kladno povýší na druhou. Stalo se, v tvrdé baráži vrátili slavný klub mezi elitu, ale spolu nezůstali.

Kvůli ambicím i tomu, že těhotná přítelkyně Plekance má rodinné zázemí v Brně. A tak se 14 z rovnice rozhodla hrát za místní Kometu. V úterý poprvé na kladenský stadion, na kterém Plekanec vyrostl a obdivoval zdejší hrdiny, přijede jako soupeř. Nevyjde ze šatny, kterou ráno voní guláš, párky a čerstvě nakrájené salámy, ale usadí se do té, jež patří sokům.

19:40 Průměrný čas, který na ledě za zápas stráví Jágr

„Pamatuju si, že i na Kladeňáky, kteří hráli jinde, byli fandové skvělí a respektovali je. Uvidíme, jakou reakci vzbudím já. Když jsem se vracel z Kanady, byl to jeden z nejkrásnějších okamžiků kariéry, jak mě přivítali,“ tvrdí Plekanec.



Jágr jeho letní rozhodnutí pochopil, nezůstala mezi nimi zášť. Naopak je pojí přátelství a respekt a i Plekanec vyprávěl, že od stovek lidí dostal povzbudivé zprávy, jen pár jedinců se cítilo zrazeno.

Úterní extraligová dohrávka (online od 17.30) bude vskutku sledovanou záležitostí. Jestli totiž soutěž trpí nedostatkem osobností, vskutku velkých hráčů - teď nemyšleno v centimetrech a kilech - pak tihle dva jsou jejími největšími personami.

19:49 Průměrný čas, který na ledě za zápas stráví Plekanec

V NHL dají dohromady 2 734 zápasů, roky na nich stála i reprezentace. A svým způsobem si i v tuzemsku udrželi své zámořské role. Plekanec dal zatím dva góly, Kometa po nedávném výprasku od Zlína vyhrála třikrát v řadě, a pokud dnes získá víc bodů než Třinec v Hradci, poskočí do čela. A centr, který příští týden oslaví 37. narozeniny, je na ledě zase tím hlídacím psem. Po boku má 21letého Horkého a 19letého Pláška a v sobotu jako první v sezoně nedovolili skórovat plzeňskému Gulašovi.



„Jsem na to zvyklý, hrál jsem to skoro celou kariéru. Není to o jednom hráči, o osobní obraně, ale o celé pětce, která musí bránit dobře. Musíme být neustále připraveni všichni a nedat hráči žádný prostor,“ vysvětloval Plekanec.

Dnes se pokusí utnout Jágrovu šňůru, který v posledních pěti duelech vstřelil šest gólů. Kladenský mistr znovu udivuje formou, v neděli si výtečně vedl v Boleslavi (3:6) navzdory tomu, že minulý týden musel na otočku do Las Vegas.

„V životě jsou horší věci. Kdyby byla válka, tak se taky nikdo neptá a musíš jít do boje,“ říkal po svém. „Všechno není jen o fyzičce, ale i o duševní síle. Všichni trénují jen fyzickou sílu, já zase duševní.“

I on čeká, že se ho Plekanec dnes pokusí střežit, ale coby domácí tým má Kladno výhodu: může nasazení svých útoků ovlivnit. To zhoršuje manévrovací prostor brněnského kouče Fialy, mimochodem rovněž Kladeňáka a někdejšího Jágrova spoluhráče. „Plekyho role i v NHL byla hrát proti naší lajně, moje je dát gól. Nic se nemění,“ říká Jágr.



A nemění se ani jejich pošťuchování. Jágr k pozvánce na dnešní duel, na níž mají společnou fotku, na Instagramu připsal: „Pleky, těšíme se na tebe, ale sám víš, že u nás nefouká. Že u nás mrzne.“ K tomu přidal píseň od Plekancovy manželky Lucie Vondráčkové Vítr.

Mimochodem oba je před lety seznámil. Je veřejně známo, jak manželství dopadlo, a tak Plekanec na Jágrův vtípek reagoval po svém: „… vítr mi sice něco ufouk, ale tebe si pohlídám víc.“

A pro změnu nahrál někdejší hit z televizní Superstar: Ještě nekončím, já jedu dál...

Komu tedy bude patřit úterní podvečer?