Gulaš předvedl fair play gesto, hru mu ale Plekanec a spol. otrávili

Byl to právě hvězdný veterán Komety, kdo se v šlágru v Brně staral o plzeňského kanonýra Milana Gulaše. Plekancem vedená urputná obrana uspěla, Gulaš se gólově neprosadil, přestože některé šance měl.

„Jsem na to zvyklý, hrával jsem to většinu kariéry,“ komentoval Plekanec svoje „otravování hry“ Gulašovi. Málokdo z aktivních českých hokejistů se soupeři dokáže dostat tak pod kůži jako Plekanec a nejlepšímu střelci ligy to názorně ukázal. „Každý hráč na ledě musí vědět, kde (Gulaš) zrovna je. On samozřejmě jezdí někde jinde, než se hra odvíjí, a chce si udělat místo. Je potřeba ho sledovat a být na něm, než dostane puk,“ popsal bývalý reprezentační kapitán.

Gulaš vyslal na brněnskou branku tři střely, což je o něco méně než jeho extraligový standard. Hrál přes 22 minut.

Až na jednu situaci Kometě její taktika vycházela dokonale. Zaskočil ji jen odraz střely napálené plzeňským hráčem do bránícího Tomáše Malce. To Gulaš vyřešil ideálně, přihrál Tomáši Mertlovi a ten skóroval.

Vícekrát se Brňané už překvapit nenechali. „Stahovali jsme se před bránu, aby to tam bylo zahuštěné a nevznikaly šance. U Gulaše jsme se snažili být co nejblíž, aby musel jít hned po převzetí puku do souboje a neměl čas to nachystat. Myslím, že z toho byl možná i otrávený,“ řekl brněnský útočník Lukáš Kucsera.

Gól tak Gulaš nedal, blýskl se však gestem fair play, když se přimluvil za odvolání trestu pro hráče Komety za údajný faul. Přiznal, že faulovaný nebyl.