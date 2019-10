Tři zápasy, devět bodů. A hokejisté Komety šli na první místo

Symbolicky se Kometa díky tomuto počinu (a výhře 3:1) vyhoupla i do čela soutěže. Před nedělním programem byla extraligovým lídrem.

„Nemá cenu koukat se na tabulku a uspokojit se, že jsme první po jedenácti zápasech. Na to je ještě moc brzo. Za body jsme ale rádi a hru musíme pořád zlepšovat,“ řekl Tomáš Plekanec, klíčový hráč Komety. „Naše výkony jsou nahoru dolů. Pořád jsou tam hluchá místa a věci, které do naší hry nepatří,“ zhodnotil formu týmu.

Dvě tváře ukázala Kometa i proti Plzni. V první třetině ji hosté přehrávali a Brňanům nejvíc pomohlo, že po inkasování na 0:1 dokázali během 26 vteřin vyrovnat. Stav 1:1 po dvaceti minutách pro ně byl dobrý.

„V pohodě se tady dalo hrát a sebrat tady body,“ usuzoval podle prvních dvaceti minut plzeňský asistent trenéra Jiří Hanzlík.

Od gólu brněnského kapitána Martina Zaťoviče v čase 20:43 na 2:1 už ale nebylo pochyb, kdo na ledě kraluje. Kometa byla výtečná, silného soupeře často nenechala vyjet z jeho pásma, vytvářela si velký tlak.

Svačina hrál 6:06 minut, do přesilovky šel jednou

Díky výhře nad účastníkem Ligy mistrů můžou v Brně považovat za definitivně odčiněný dva týdny starý domácí debakl se Zlínem. Od té doby Kometa zdolala Olomouc, Liberec a Plzeň; ve všech třech zápasech si poradila s nepříznivým stavem a brala plný počet bodů.

„Minulý víkend (s Olomoucí a Libercem) herně až takový nebyl. Tam šlo ale o to, aby po debaklu hráči zvedli hlavy a abychom bodovali. To se povedlo. Dnes (s Plzní) byl výkon z našeho pohledu velmi slibný,“ hodnotil poslední období spokojený trenér vítězů Petr Fiala.

V sobotním šlágru nemusel nijak „na sílu“ tlačit na využití útočníka Vladimíra Svačiny, nové posily z prvoligové Poruby. Podle plánu ho nasadil do čtvrté formace, tu během utkání stáhl ze hry a Svačinu nepotřeboval ani do přesilovek, o čemž se uvažovalo. V početní převaze pobyl Svačina na ledě pouze 55 vteřin, celkový jeho ice time vystoupal na 6:06 minut.

Do tempa utkání vtažené první tři formace Komety si poradily. „Jsme maximálně spokojeni. Samozřejmě je pořád potřeba pracovat na detailech, ale devět bodů ze tří zápasů bereme, nic lepšího není,“ shrnul fakta útočník Lukáš Kucsera, nastupující při absenci Petera Muellera (protáhne se na několik týdnů) v elitní formaci Komety.

Výhry upevňují sebevědomí v šatně

Dobrá hra je podle Kucserova mínění odrazem pohody v šatně. „Máme pohodu, potom ti, kterým ještě trochu chybí sebevědomí, ho těmito zápasy získávají. Bude to lepší a lepší,“ vyhlíží rodák z Opavy a jeden z pěti bývalých hráčů Vítkovic, které Kometa momentálně má.

I když by to tak mohlo znít, se sebevědomím prý Kometa žádný problém nemá. „Takhle jsem to nechtěl říct. Ale když se vám hra daří a nemusíte se zápasy prokousávat, něco se podaří, tak sebedůvěra jde výš a výš. Máme sebevědomé hráče a jsme rádi, že jsme první,“ ujistil 28letý útočník.

Prostor v první formaci si užívá, jen by si sám od sebe představoval lepší statistiky v kanadském bodování. Dosud má Kucsera na kontě jen dvě asistence, střelecky se neprosadil.

„Snažím se hodně bruslit, pomáhat v soubojích a lítat tam po mantinelu, protože Peťa Holík mi to chce rozhazovat do stran. A tlačit se do brány,“ popsal Kucsera svoje úkoly vedle Holíka se Zaťovičem.

Góly mu nenaskakují, i když v posledních zápasech chodí i do přesilovek. Ty však nejdou celé Kometě, v jejich využití byla před nedělním kolem druhá nejhorší v extralize.

„Tohle nás může trápit nejmíň ze všeho,“ namítá ale Plekanec, vůdce jedné ze dvou přesilovkových sestav. „Kolikrát je to o štěstí. Typy hráčů na to máme. Kolikrát chybí štěstí, poslední krok, lepší řešení situace. To tak během sezony bývá. Doufám, že si to vybíráme teď a bude to lepší,“ podotkl Plekanec.