Rozpuštění a vypuštění. Jágr a Plekanec po chvilkovém odloučení rozhodli

„Pár gólů už jsme v téhle sezoně dali, takže víme, že to funguje,“ řekl centr Plekanec k symbióze s Jágrem. „Je ale pak věc druhá, zda není potřeba oživit nějaké hráče individuálně, případně celé lajny. Zkusilo se jiné složení už v závěru minulého zápasu v Plzni a může se to stát znovu, ale také nemusí. Je dobré, že máme nějaké varianty.“

Jágr zůstal v elitní formaci s mladým centrem Filipem a Zikmundem, Plekanec šéfoval druhé letce s křídly Hlavou a Kristem. Jenže už v průběhu první třetiny se Plekanec přesunul zpátky k Jágrovi.

„Už jsme to udělali v Plzni. Chtěli jsme sílu rozložit do víc lajn,“ vysvětloval svůj tah David Čermák, trenér Rytířů. „Trénovali jsme takhle, ale ze začátku utkání nám to neklapalo, neudrželi se v útočném pásmu, proto jsme to vrátili zpátky.“

Plekanec chce být prospěšný všude, takže mu nevadilo, že se slavná dvojice, byť nakonec na chvíli, rozpojila: „Když to řeknu za sebe, tak jsem zvyklý hrát s kýmkoliv. Důležité je, jak nám to bude fungovat a pomáhat k tomu, abychom dávali góly a vyhrávali zápasy. Je na trenérech, jak to cítí. Nebo jestli se nějak domlouvali s Jardou, že nás pak dali zase k sobě, nevím. Ale naše lajna dala gól, takže to vyšlo.“

Rytíři ztráceli, když Mladá Boleslav využila přesilovku po Jágrově vyloučení. Zahákoval Moravce. Domácí ovšem utkání otočili v pouhých 17 vteřinách, do nichž vtěsnali dva góly. Nejdřív se puk odrazil do sítě od Račukovy nohy, pak Jágr přihrávkou na zadní tyčku vybídl ke skórování Zikmunda.

„Kluci to poprvé super nahodili na bránu, puk se odrazil od nohy, takové góly prostě padají. Potom rozhodla maličkost, že jsme se soustředili hned na další střídání,“ líbilo se Plekancovi, že Kladno přemohlo kandidáta na nejvyšší příčky. „Je to jen jeden zápas z mnoha. Oni hrají výborně, jsou rychlí bruslaři, předvádějí perfektní rychlý hokej. Určitě jsme nebyli lepším mančaftem, ale díky Bowovi v brance, který nás neskutečně drží, a dvěma slepeným gólům jsme to ubojovali.“

Nováček zůstává v tabulce předposlední, před odpadlíkem Zlínem ho hřeje náskok jedenácti bodů, na třináctou Kometu jich devět ztrácí.

„Náskok před Zlínem nějaký je, ale to se může zase rychle změnit. Pro nás je důležité, abychom hráli dobře, neustále se zlepšovali a sbírali bod po bodu. Doufám, že se přiblížíme celkům nad námi, protože věřím, že na to kvalitu máme. Nemusíme být ani každý zápas lepší než soupeř, ale musíme zvládat ty maličkosti, které rozhodují,“ cítí Plekanec.

V úterý ty maličkosti Kladno zvládlo, byť ho hosté přestříleli 45:23.