Zikmund po návratu do Kladna zazářil. Z Jágra už nejsem vyjukaný, tvrdí

Jaké bylo zase hrát s hvězdami Jágrem a Plekancem v elitní útoku?

Nebyl jsem z toho určitě tak vyjukaný, jako když jsem s nimi hrál tehdy poprvé. Pořád je to ale přece jen něco zvláštního, když jsou vedle vás Jarda Jágra a Tomáš Plekanec.

Jágr vám dokonce gól připravil.

Viděl jsem, jak má Džegr puk. Já byl za bránou a udělal jsem, co mi vždycky říkal, tedy ať si najedu před brankoviště a najdu si volné místo. Pak mi poslal kotouč do prostoru a já už jen zametal.

Jaká je mezi vámi herní chemie?

Jsem spokojený s tím, jak nám to ladí. A doufám, že i oni se mnou. Hlavně Jarda je můj šéf. (smích) Když cokoli potřebuju, poradí.

Stárne Jágr? V zápase měl bilanci 1+1.

Neřekl bych. Takhle si ho pamatuju, když jsem ho viděl poprvé.

Přivítal jste váš návrat?

Mám tady o dost jinou roli než ve Spartě. Mám hrát první druhou lajnu, jak mi bylo řečeno, chodím na přesilovky i oslabení. Užíval jsem si to. Ono je znát, když místo osmi deseti minut za zápas hrajete pořád. Člověk je v laufu, má víc příležitostí a jde to pak samo. Pokusím se nikoho nezklamat a udělám všechno proto, abychom měli nějaký úspěch s Kladnem.

Což je co?

V sestupové sezoně jsme byli dole v tabulce, pak se udělala nějaká série výher kolem Vánoc a vykřikovalo se, jak jde Kladno do play off... Zůstal bych nohama na zemi a u té práce.

V jaké pohodě jste našel kladenskou kabinu?

Příjemně mě to překvapilo. Kluci byli určitě ve větší pohodě, než když jsem odcházel ze Sparty. Tam byla zrovna v hlavách ta špatná série. Doufám, že to bude pokračovat podobně i dál, nějaká vítězná šňůra by se nám hodila.

Jak důležité je, že jste navázali na výhru ze Zlína?

Body s těmito týmy se vždycky hodí, ale určitě je zapotřebí zaskočit i nějaké výše postavené týmy. Hlavně můžeme být rádi, že nebyl uznaný gól na 1:3, protože by se nám určitě hrálo o dost hůř. Pak jsme zase zabrali a šlo to.

A vy jste mohl skórovat znovu, jenže sólo jste neproměnil. Co tomu chybělo?

Hodně. Problém byl, že jsem se otočil, viděl jsem, že za mnou je Pleky, a začal jsem vymýšlet. Je to moje chyba, že jsem neproměnil. Dát gól, na konci už pak není co řešit a nemuseli jsme se zuby nehty bránit a strachovat o výsledek.

Jaké je hrát v chomutovském azylu?

Není to sice úplně návrat domů k nám na Kladno, ale jezdí za námi dost fanoušků, z čehož jsem byl příjemně překvapený. Byla to paráda, skoro jako doma.

Fanoušci provolávali po utkání vaše jméno, jak vás to zahřálo?

Překvapili mě. Jsem za to moc rád a děkuju jim. Snad jsem jim to svým výkonem trochu vrátil.