Kladno posiluje ofenzivní šiky. Po Zikmundovi přichází Indrák

I nyní se Kladno v roli nováčka výsledkově zvedá. Ale tentokrát nezanedbává ani potřebné občerstvení soupisky.

Od čtvrtka na ni patří útočník Miroslav Indrák, který před pár lety zářil v Plzni, ale nyní zůstával ukrytý v prvoligovém Vsetíně.

„Věřím, že mě tenhle krok v kariéře posune,“ komentoval změnu šestadvacetiletý odchovanec Písku. „Opět se vrátím do extraligy. A ne každému se navíc poštěstí zahrát si s Jágrem a Plekancem. Moc mě zajímá, jak oba pracují. Bude to velká zkušenost s nimi nastupovat. Už abych byl na Kladně,“ přál si těsně po uzavření dohody.

Její součástí je i odchod Tomáše Pituleho, který naopak míří z Kladna na Valašsko. Ve Vsetíně by měl najít větší herní vytížení, než jaké měl doteď u Rytířů.

„Vsetín hledal hráče na post centra a my zase někoho, kdo by nám mohl zvýšit produktivitu. Proto jsme se domluvili na výměně,“ uvedl kladenský kouč David Čermák. „O Indrákovi víme, že je to produktivní hráč. Trochu ho přibrzdila operace, ale my věříme, že se u nás vrátí do takové formy, jakou předváděl tenkrát v Plzni.“

Kladno má po dvou výhrách v řadě třináctibodový polštář před posledním Zlínem, což je vzhledem k tomu, že nejhorší celek na konci sezony sestoupí, příjemná zpráva.

Ve středu Rytířům k vítězství 3:2 nad Karlovými Vary výrazně pomohl i Ladislav Zikmund, čerstvý navrátilec ze Sparty.

Nastoupil v útoku vedle Jaromíra Jágra a Tomáše Plekance, což mu přispělo ke vstřelení prvního gólu utkání. „Byla to paráda. Hned mi to tam padlo, vyhrálo se, takže není nač si stěžovat,“ zářil Zikmund. „Mám hrát první druhou lajnu, jak mi bylo řečeno, chodím na přesilovky i oslabení. Pokusím se nikoho nezklamat a udělám vše pro to, aby se s Kladnem udělal nějaký úspěch,“ podotkl.