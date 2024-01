Baby Jágr a Daddy Jágr spolu. Taktiku jsme uzpůsobili Jardovi, tvrdí Frolík

„Hrát s Jágrem je vždycky speciální,“ tvrdí Frolík, kterému na startu kariéry přezdívali Baby Jágr a věštili, že půjde v jeho stopách. Dělí je šestnáct let, Frolík oslaví v únoru 36. narozeniny, legendární osmašedesátka už dvaapadesáté. Teď spolu zachraňují Rytíře.

Co s vámi dělá, že jste s Jágrem v jedné lajně?

Je super, že jsem s ním mohl ještě nastoupit. Je neuvěřitelné v jeho věku, že s námi pořád může být na ledě. A je speciální mít ho v lajně, k tomu jsme si něco říkali. Taktika musí být přizpůsobená jeho stylu. Myslím, že proti Motoru jsme pár střídání měli v útočném pásmu. Jako lajna jsme gól nedostali, to je plus. Jako tým ale musíme nějaký dotlačit do soupeřovy branky a sbírat body, abychom se dostali nad Mladou Boleslav.

Jak taktiku uzpůsobujete Jágrovi?

Samozřejmě rychlost už není taková, takže se snažíme být v útočné třetině blízko sebe, pospolu, puky moc neodhazovat. A taky hru neroztahovat, pak už je těžké přejíždět ze strany na stranu. On je velký, silný, puk chce do rohů, dát si tam tělo. Takhle jsme se bavili, snažíme se poslouchat. (úsměv)

Jak on, ale i vy a další zkušení koušete sérii osmi porážek?

Není to nic jednoduchého, už jsme zase spadli na dno, trošku nám to utíká. My starší můžeme mít nějaký proslov, ale zase ne nějak moc. Snažíme se to rozebírat. V posledních dvou zápasech, co jsem nastoupil, nebyl týmový výkon špatný. Jen musíme doma dávat víc gólů. A začít sbírat body. Teď jdou zápasy rychle po sobě, jedeme do Karlových Varů, další důležité a hratelné utkání. Minule jsme tam vyhráli, chceme na to navázat.

Chyběl jste měsíc a půl, jaký je návrat?

Není snadné být takhle dlouho mimo. Čím jste starší, tím jsou návraty těžší. Kvůli stejnému zranění jsem měl už druhou pauzu. Nic příjemného. V prvním utkání v Litvínově jsem se cítil docela dobře, teď byly nohy trochu těžší. Čeká nás nabitý program, tak věřím, že mi to pomůže do zápasového tempa a bude se to jen zlepšovat. Budu se snažit klukům nějak pomoct.

Kladenský Michael Frolík poslal k ledu Filipa Přikryla z Českých Budějovic

Co vám bylo?

Zlobí mě tříslo, měl jsem ho natržené už podruhé. Teď je v pořádku, snad už to bude dobré.

Podruhé v sezoně jste nedali ani gól. Proč jste vyšli proti Motoru naprázdno?

Musíme se víc tlačit do brány, být hladovější. Jejich gólman viděl hodně puků, byli jsme spíš po rozích, udělali jsme mu to jednodušší. Je potřeba cpát se víc do brány. Jakmile puk vidí, pochytá všechno, Hrachovina je dobrý.

I vy jste měl v první třetině šanci, sám jste zakončoval u tyčky.

Moc mi to nesedlo. Když jsem blízko, musím puk narvat nahoru a důrazněji. Já kotouč dostal trošku pod nohy a střele chyběla razance. Měli jsme další šance, ale příště to musíme gólmanovi skutečně víc ztížit, víc mu clonit, být na masce, aby střely hlavně od modré čáry neviděl. Dvakrát po sobě jsme podali slušný výkon, bohužel to nemůžeme překlopit na vítěznou vlnu. Ještě je ve hře hodně bodů, musíme po nich jít.

Kladenský Radek Smoleňák ohrožuje českobudějovického brankáře Dominika Hrachovinu

Debutoval za vás lotyšský brankář Mitens, který loni prakticky nechytal. Překvapil vás?

Podal výborný výkon, držel nás, měl skvělé zákroky, vypadal jistě. Přitom pro něj muselo být složité nastoupit po takové době a ještě do nové ligy. Doufejme, že mu to vydrží. Popral se s tím výborně. Bohužel když nedáme gól, je těžké udělat nějaké body.