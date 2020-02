Předkolo je blízko, Karlovy Vary potřebují ještě jednu výhru

V nedělním duelu v Litvínově Energie nebodovala popáté za posledních šest zápasů a potřetí v řadě dostala šest gólů v zápase, přičemž sama jich dala jen osm.

Přesto je jen krůček od úspěchu v minulých sezonách nevídaného, vždyť naposledy se předkolo play off v Karlových Varech hrálo před devíti lety. „Potřebujeme jednu výhru, abychom se dostali do předkola play off a splnili si předsezonní cíl,“ hlásí pro klubový web útočník Tomáš Mikúš.

„Ještě zbývá pár kol do konce základní části, nyní nás čeká utkání na domácím ledě, kde musíme vyhrát a potvrdit si pozici v předkole play off. Ve zbylých zápasech potřebujeme urvat jedno vítězství za plný počet bodů. Upřímně doufám, že se nám to podaří v dalším zápase na domácím ledě, který nás čeká v pátek proti Mountfieldu. Dupneme do toho a potěšíme se z toho, že jsme si pozici zajistili a budeme se v klidu připravovat na další část sezony,“ plánuje Mikúš.

Jenomže toto si karlovarští hokejisté říkají už několik týdnů, ale stále se nedaří, nebodovali popáté za posledních šest zápasů a potřetí v řadě dostali šest gólů v zápase, přičemž sami jich dali jen osm.

V neděli padli v Litvínově 6:4. „Je škoda, že po takovém průběhu, kdy jsme dvakrát otočili skóre ve svůj prospěch, jsme nedokázali dotáhnout utkání ke šťastnému konci. Jinak jsem rád, že celé mužstvo šlapalo a nevzdali jsme se i přes nepříznivý výsledek. Je to velká škoda,“ vrací se Mikúš k poslednímu zápasu.

S hradeckým Mountfieldem, možným soupeřem do předkola, nemá Energie v sezoně lichotivou bilanci. První zápas na východě Čech sice vyhrála 1:3, ale doma prohrála 2:3 v prodloužení a naposledy v Hradci schytala debakl 5:0.

V neděli zajíždí do Mladé Boleslavi, která už má jisté play off a hned v úterý do Vítkovic, které si budou chtít definitivně potvrdit záchranu a za týden, v posledním utkání základní části, přivítají jejího vítěze Liberec.