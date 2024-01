Z Kladna propuštěného brankáře Hudáčka se zastal slovenský premiér Fico

„Je mi líto, co se stalo známému sportovci. Já principálně odmítám takovéto zacházení. Nikdy bych nevtahoval sportovce do špinavých politických her. Pane Hudáčku, i já se omlouvám,“ řekl Fico ve sněmovně, kde odpovídal na dotazy poslanců.

Fico, který se loni v říjnu stal počtvrté slovenským premiérem a který kritizuje protiruské sankce či dodávky zbraní bránící se Ukrajině, označil KHL za druhou nejlepší hokejovou ligu na světě. Dodal, že sportovci hledají nejlepší podmínky.

Slovenský premiér Robert Fico

Hudáček ve středečním prohlášení uvedl, že nesouhlasí s ruskou agresí na Ukrajině. V minulé sezoně hrál v KHL za kazachstánský tým Barys Astana.

Předseda slovenské vlády také prohlásil, že je proti zákazu účasti sportovců, včetně ruských a běloruských, na mezinárodních akcích. „Je to nebezpečná politika jednoho názoru, kterou odmítám,“ řekl Fico.

Většina sportovních federací po vojenské invazi Ruska na Ukrajina vyloučila Rusko a Bělorusko ze svých soutěží. V prosinci Mezinárodní olympijský výbor rozhodl, že umožní ruským a běloruským reprezentantům startovat na olympijských hrách v Paříži se statusem neutrálních sportovců za splnění určitých podmínek.