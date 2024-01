Hudáček v Německu, šéf Trenčína si rýpl: Odstupné z Kladna dej na ukrajinské děti

Pětatřicetiletého Hudáčka, který chytal v KHL i po ruské invazi na Ukrajinu a netajil se touhou v soutěži dál nastupovat, čekají v Německu tři konkurenti v brankovišti. „Jsme velmi rádi, že se nám podařilo Júlia zlákat, již mnohokrát prokázal svou třídu na mezinárodní úrovni,“ uvedl sportovní ředitel a dočasný trenér Franz-David Fritzmeier.

Stříbrný brankář z mistrovství světa 2012 se radil se švédsko-ruským obráncem Maksimem Matuškinem, svým staronovým spoluhráčem. „O klubu, městě a fanoušcích mluvil krásně, to mi usnadnilo rozhodování. Od prvního kontaktu až po podpis smlouvy to šlo velmi rychle.“

Zato v Kladně to skřípalo. Jeho příchod extraligový klub Jaromíra Jágra oznámil minulou středu, čímž vzbudil bouři nevole. Ještě ten den dělal dvojku Landonu Bowovi v Hradci Králové. Část vlajkonošů ohlásila bojkot zápasů. Kritiku veřejnosti Rytíři vyslyšeli a v pátek, tedy po pouhých dvou dnech, se s Hudáčkem rozloučili.

Sám Jágr zveřejnil na svém Instagramu příběh, v němž citoval Fritzmeiera a k fotkám kritiků Hudáčkova angažmá připsal A co teď? K tomu na koláž přidal postavičky z kultovního sovětského kresleného seriálu Jen počkej, zajíci! Svůj post však brzy smazal.

Názory na Hudáčka (nejen) sportovní fanoušky rozštěpily, v jeho domovině se do něj opřel Miloš Radosa, šéf Dukly Trenčín. Na sociální síti X si rýpnul: „A Hudáček by to odstupné za dva dny pobytu (v Kladně) 15 000 eur mohl věnovat dětem z Ukrajiny.“

Radosa po sezoně z vlastní vůle končí. Proukrajinsky smýšlejícího předsedu představenstva Dukly totiž nadzvedlo prohlášení trenčínského hokeje, že klub je apolitický, patřící všem bez ohledu na názor. Štve jej nastavení předních slovenských sportovních funkcionářů.

„Říkají, že sport je apolitický, a vzápětí se fotí s politickými představiteli, kteří veřejně prezentují náklonnost k Putinově okupantskému režimu, který vraždí nevinné lidi včetně dětí,“ rozčílilo Radosu.

A pifku má i na Hudáčka.