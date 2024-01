Odpovíte na pár otázek o Rusku? Ne. Hudáčka brání i mocní politici

Otázky pro Hudáčka Tyto dotazy položila redakce iDNES.cz Hudáčkovi. Slovenský brankář na ně odmítl odpovědět. Jaké jste dostal ohlasy na veřejný dopis? Cítíte spíše podporu veřejnosti? V dopise píšete, že jste nikdy - verbálně, ani gestem - nevyjádřil podporu ruskému režimu. Proto bych se rád zeptal, vám nevadilo hrát v Čerepovci, kde měli na stadionu vyvěšené velké Z, symbol invaze na Ukrajinu, s nápisem „Za Rusko“? Nepovažujete to za gesto, že jste ochotný hrát na stadionu, který veřejně podporuje invazi na Ukrajinu? Skutečně si nepřipouštíte, že odejít hrát hokej do Ruska v dnešní době znamená, že legitimizujete ruský režim, protože dáváte najevo, že vám přijde v pořádku žít/hrát v té zemi a tvrdit, že se v Rusku pro vás sportovce nic nezměnilo? Uvědomujete si, že KHL je úzce napojená na Vladimira Putina a jeho přátele oligarchy? Že kluby platí velké ruské společnosti navázané na Vladimira Putina, že KHL funguje jako propagandistická soutěž a že ji hrají armádní kluby navázané na ruskou armádu, která vraždí na Ukrajině? V dopise argumentujete tím, že jste žil v Kazachstánu, v Astaně, že jste nežil v Rusku. Dovolte mi vás citovat: „Prioritou je návrat do Ruska“. Není tím argument Kazachstánem invalidní? Chtěl jste se vrátit do Ruska. Opravdu věříte, jak jste řekl, že „situace v Rusku spojená s politickým bojem nemá se sportovci nic společného“? Vzhledem k funkci KHL jako propagandistické soutěže a stadionům s písmeny Z, není spíš pravda, že sport a politika jsou v Rusku úzce provázané? V dopise píšete, že „slovo mnohokrát raní víc než fyzické násilí“. Myslíte si, že vzhledem k tisícům mrtvým na Ukrajině - včetně civilistů, žen a dětí - je rozumné psát, že slovo raní víc než fyzické násilí? Přemýšlel jste nad tím, že Ukrajinci vraždění Rusy by s vámi zřejmě nesouhlasili?