Motor doma kosí soupeře. Cítíme se hrozně silní, tvrdí útočník Koláček

Cestu za další domácí výhrou otevřel 21letý forvard Josef Koláček, který ve „své“ čtvrté formaci mladíků s parťáky Matějem Tomanem a Tomášem Chlubnou často svým výborným pohybem dělali hradecké obraně velké problémy. Koláček si tak zapsal svoji druhou trefu v sezoně.

Už poosmé jste doma vyhráli, to je parádní číslo, že?

Cítíme se na našem ledě hrozně silní. Navíc za námi stojí naši skvělí fanoušci, kteří nás ženou kupředu.

Je to opravdu znát, když se hraje před vyprodanou arénou v takové kulise, než například v zápase, který nemá takový spád a hala je poloprázdná?

Já tedy vnímám fanoušky vždycky, pořád nám fandí a skandují, když prohráváme nebo vyhráváme. Teď s Hradcem to bylo ovšem fantastické, atmosféra parádní.

Zápas s Hradcem určitě ale nebyl jednoduchý. V první třetině jste měli střelecky navrch, ale neprosadili jste se. Čím to bylo?

Byl to náročný zápas, Hradec Králové hraje hodně energicky. Ale připravovali jsme se na to, že budou hrát agresivní hokej, plný forčekingu. Na videu jsme viděli, že po nás půjdou tvrdě, s čím jsme počítali a v zápase pak s tím i pracovali.

Vedení soupeře vás nerozhodilo?

Musím říci, že ani ne. Fanoušci nás povzbuzovali, takže jsem tak nějak tušil, že vyrovnáme a půjdeme si pro výhru.

Tušil jste správně, gól na 1:1 jste navíc dával vy. Jak jste ho viděl?

Abych řekl pravdu, tak vůbec netuším, jak se puk dostal k Tomáši Chlubnovi. Jakmile jsem ho uviděl, zařval jsem na něj, že mám před sebou volnější bránu. Hned mi puk posunul a v tu chvíli jsem už věděl, že budu střílet. Nakonec to za brankáře Lukáše spadlo.

Brali jste už jako pojistku výhry čtvrtý gól, o který se postaral Adam Kubík?

Oni tlačili, v tu chvíli se otevřel prostor Adamovi Kubíkovi a jen potvrdil to, že je rozený kanonýr. Ale Hradec kousal až do konce a pořád se snažil ty dva góly dát. Byl to boj až do poslední sekundy, i když jednou to u nás už gólem zavánělo, ale zase si to dobře pohlídali kluci, kteří chodí na oslabení. Pro nás to je důležitá výhra.

Jak se vám hraje s Matějem Tomanem a Tomášem Chlubnou? Zdá se, že své úkoly na ledě si plníte dobře a navíc prodáváte i góly.

Dost se spolu o všem bavíme, rozebíráme situace docela do detailu a musím říci, že si umíme vyhovět a vyjít si vstříc. Mně to s klukama baví.