Jágr před baráží odmítl buřt. Cítím se zase dobře, nechci to zkazit, řekl

Nezvyklé volno po základní části extraligy vyplnil padesátiletý plejer řádnou přípravou, po níž i jeho podřízení reptali, jak jsou sedření. Předchozí týden strávil Jágr s týmem soustředění na Slovensku.

A nelení ani po návratu domů.

V neděli se jako ambasador výchovného projektu sklouzl s dětmi po ledě. V úterý po poledni zase Jágr vyrazil na okraj obce Běloky. Jen pár kilometrů od kladenského zimáku i rodného statku v Hnidousích pomáhal při výsadbě nových stromků, kterou uprostřed polí zorganizovala nadace sázkové kanceláře Tipsport.

Že by jen slavný VIP host zapózoval? Kdepak.

Po příjezdu nafasoval rýč, krumpáč i malou višeň a za dohledu desítek dobrovolníků i pár novinářů se s drobnou dopomocí dal do práce.

„Dvacetiletí hráči jsou unavení po tréninku a já jdu ještě kopat,“ ulevil si při hloubení jámy. Jágr vtipkoval i dál. Bylo znát, že je v pohodě před kruciální sérií, která ovlivní budoucnost jeho i celého kladenského klubu.

„Uvědomuju si to, ale nevím, jestli chci, aby si to uvědomovali i hráči,“ přemítal Jágr. „Může to fungovat na oba způsoby, někteří z toho můžou být nervózní. Věřím tomu, že pokud budeme hrát naše maximum, měli bychom baráž uhrát. Na druhou stranu, co znamená maximum? Vypadneš na čtyřicet dní ze zápasového tempa, které těžko nahradíš jakýmkoli tréninkem. Proto bych si myslel, že první dva domácí zápasy budou hodně klíčové.“

Kladno zahájí barážovou misi v neděli. V úterý večer se konečně může dozvědět jméno vyzyvatele. V 17.30 začíná šesté finále prvoligového play off mezi Jihlavou a Vsetínem, domácí vedou v sérii 3:2 a mají mečbol.

„Ono je asi jedno, kdo postoupí, protože oba týmy budou nažhavené a budou chtít dokázat, že do extraligy patří,“ uvažoval Jágr.

Góly střílí i v padesáti. Jsem ve třetí lajně, řekl

Spíš než o soupeři hovořil o vlastním týmu. „Soustředění na Slovensku se nám povedlo, skvěle se o nás postarali. Měli jsme dva přípravné zápasy a spoustu tréninků,“ řekl kladenský boss.

Do obou přípravných mačů proti Liptovskému Mikuláši zasáhl i Jágr. Coby padesátník si připsal jednu trefu.

„Zatím jsem ve třetí lajně. A zatím jsem i zdravý, ale to se může změnit ze dne na den,“ upozornil hokejový kmet. „Na našem tréninkovém zimním stadionu jsou pro mě dost těžké podmínky. Většinou jsou tam mínus dva nebo tři stupně. Když jde člověk na led bez pořádné rozcvičky, není to jednoduché.“

Kvůli rekonstrukci střechy nad hlavní kladenskou plochou Rytíři válčí v chomutovském azylu. Nákladná oprava letitého sportoviště se ale podle Jágra zdárně blíží do finiše.

„Na příští sezonu by měl být stadion hotový. Z venku to vypadá velice dobře, až jsem mile překvapený,“ pravil funkcionář Jágr. „Záleží jen na nás, jakou soutěž na něm budeme hrát.“

V základní části extraligy obsadilo Kladno předposlední, čtrnáctý flek. Sám Jágr zvládl 43 startů, ve kterých si zapsal 19 bodů (8+11), naposledy se ale trefil o Vánocích.

Čtvrtá baráž za pět let

Kladno po Jágrově návratu z NHL čeká čtvrtá prolínací soutěž za posledních pět sezon. V letech 2019 a 2021 se pod úspěšné baráže výrazně podepsal i prošedivělý matador.

„Trénuju míň než kluci, ale snažím se trénovat každý den. Baráži jsem toho ale tolik nepodřizoval,“ přibližuje Jágr.

Zcela to nebyla pravda. V Bělokách po zasazení višně odmítl buřta, kterého si ostatní účastníci po vykonané šichtě opekli nad ohněm.

„Po tréninku bych si dal něco jiného. Hned po něm jsem jel sem, neměl jsem čas se naobědvat,“ vysvětloval Jágr. „Nemám ale problém jíst cokoli. Na Slovensku nám vařili dobře a zdravě. Jedl jsem pravidelně třikrát denně a cítil jsem se daleko líp. A před baráží si to nechci zkazit,“ pousmál se.

Setkání s hokejovým útočníkem Kladna Jaromírem Jágrem před jeho 50. narozeninami. Byla představena nová pamětní bankovka s Jágrovou podobiznou, která bude vydána právě k jeho jubileu. (14. února 2022)

Jméno čtrnáctého účastníka příští extraligového ročníku bude známé nejpozději 29. dubna, kdy je na programu případný sedmý barážový duel.

Odloží po něm Jágr definitivně hokejovou zbroj a natrvalo se přesídlí do rytířských kanceláří? „Takhle nepřemýšlím. Teď už může být kterýkoli zápas můj poslední.“