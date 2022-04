Jihlavský Seman před baráží o extraligu: Věřím, že Kladno potrápíme

Šestatřicetiletý forvard doufá, že se i v prolínací soutěži bude moci Dukla spolehnout na své fanoušky. Těch v úterý poprvé v sezoně do CZ LOKO Areny dorazilo přes pět tisíc.

„Během sezony není návštěvnost tak veliká,“ zmiňuje Seman, že v základní části na zápasy Chance ligy v Jihlavě chodilo necelých devět set diváků a na vyřazovací část dva a půl tisíce.

„Jsem rád, že si aspoň teď našli čas a cestu na zimák. A doufám, že v baráži to bude podobné. Je to výjimečná situace, která nenastává automaticky nebo pravidelně. Proto bychom si to měli všichni užít včetně fanoušků,“ říká.

Od úterního večera se můžete chlubit titulem mistra aktuálního ročníku první ligy. Jak vám to zní?

Skvěle, samozřejmě. Proto to hrajeme a jsme rádi, že jsme to zvládli. Zadařilo se.

Máte v tuto chvíli splněný hlavní sezonní cíl, nebo teprve postupný?

Samozřejmě, že postupný. (úsměv)

Jaké bylo finále se Vsetínem?

Perfektní. Mělo emoce, bylo vyrovnané, přišla spousta fanoušků, atmosféra byla skvělá. Myslím, že to mělo všechno, co to mělo mít. Navíc se šťastným koncem pro nás.

Před sérií se mluvilo o tom, že favoritem je spíš Vsetín. Vy jste to ale nakonec urvali. Čím?

Myslím, že nám to více sedlo. Možná jim náš styl nevyhovuje. A samozřejmě díky Maxovi (brankář Žukov) a dobré obraně.

Vy jste dvakrát doma vyhráli zápas 1:0. Přitom se během sezony častokrát řešilo, že obrana Dukly je po loňských odchodech nesehraná. Vypadá to, že jste defenzívu vyladili v pravý čas.

Musím říct, že kluci se výborně kousli. Dali do toho fakt všechno. Velkou obětavostí a blokováním střel pomáhali Maxovi. A to byl taky klíč k úspěchu.

Jste rádi, že nemusíte ve čtvrtek na sedmý zápas do Vsetína?

Samozřejmě náš těší, že ušetříme nějaké síly. Na druhou stranu je ve Vsetíně perfektní atmosféra. Takže tam i jako hosté jezdíme rádi, musím říct. Užíváme si to, vždycky je to takový svátek hokeje. Bohužel, v první lize není tolik klubů, kde by byla atmosféra podobná. Takže by nám až tak nevadilo, že hrajeme zrovna Vsetíně. Ale samozřejmě jsme rádi, že jsme to zvládli a postoupili už teď.

Čeká vás krátké volno, už v neděli startuje jihlavský vrchol sezony - baráž s Kladnem. Nebude ten program pro vás moc náročný?

Samozřejmě, že ano. Ale už jsme zvyklí. Není se na co vymlouvat, na Kladno budeme připravení na sto procent.

Zatímco vy jste do poslední chvíle makali, Kladno mělo měsíc a půl zápasovou přestávku. Jak se to v baráži projeví?

To se teprve uvidí.

Co od Rytířů čekáte?

Skvělý hokej. Jsou silní, dobří, čekají nás těžké zápasy. Věřím, že taky s výbornou atmosférou.

S Kladnem jsou v posledních letech neodmyslitelně spojená dvě jména: Jaromír Jágr a Tomáš Plekanec. Jak se na souboje s těmito hráči těšíte?

Já už jsem proti nim hrál, zase to bude super. Věřím, že je potrápíme. Musíme se hlavně dát do kupy, soustředit se na svoji hru, připravit se na ně. A uvidíme.