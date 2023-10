Fakt? Před 35 lety se trefil Jágr a říká: Kladno bude oukej, nikomu to ale necpu

Od premiérové trefy legendárního útočníka v nejvyšší soutěži, i profihokeji vůbec, právě dnes uplynulo 35 let.

„Kolik že to je roků?“

„Fakt?“

„Proti komu?“

„Kolikátej to byl zápas?“

Informace o zajímavém výročí vyvolala upřímný zájem i u samotného Jágra, jehož iDNES.cz navštívil v úterý na kladenském zimáku.

Měl zrovna po tréninku, který hokejový nezmar absolvoval ve výstroji s extraligovým týmem. Po něm se majitel klubu ještě bezmála tři čtvrtě hodiny věnoval na ledě mladým hokejistům.

Až pak zavzpomínal, jak se coby šestnáctiletý hoch poprvé trefil on.

Zadumaný Jaromír Jágr na kladenské střídačce

Jen potřeboval drobnou nápovědu: 7. kolo sezony 1988/1989. Remíza 4:4 na ledě Pardubic, za něž už chytala tehdejší hvězda soutěže Dominik Hašek. „Možná se mi to vybavuje, mám jen takové mžitky. Nejsem si jistej, ale hrál jsem pravý křídlo a dal jsem mu to z pravého kruhu,“ loví Jágr v paměti.

Rudé Právo jeho trefu nijak nerozebralo. V kratičkém referátu jen připomnělo, že „hosté v utkání dlouho potvrzovali pověst mužstva vítězícího na ledě soupeřů. Až závěrečný tlak Tesly znamenal dělbu bodů“. I v Televizních novinách Robert Bakalář jen přečetl výsledek z Pardubic bez bližších podrobností.

Přidáme je my. Jágr tehdy ještě nenosil na dresu 68, ale patnáctku. Zpod helmy mu nečouhaly dlouhé lokny. On sám zase připomíná, jaké okolnosti provázely jeho přesun mezi dospělé.

O talentu ze sousedního PZ Kladno se vědělo i u Poldi, které tehdy hrálo nejvyšší dospělou soutěž. Patnáctiletý Jágr ale dál zůstával. „Zničehonic se o mě začala zajímat Sparta, kam jsem mohl odejít zadarmo, protože pézétka neměla áčko,“ vybaví si.

Do Prahy nezamířil, příští sezonu si jej už přece jen mezi kladenské chlapy trenér Eduard Novák vytáhl. Zprvu jej posílal na led ve čtvrtém útoku. Jágr spíš paběrkoval. „Myslím, že před Pardubicemi jsme zrovna hráli na Spartě, kam mě ani nevzali. A hned nato jsem dal gól,“ líčí. „Neřešil jsem, jestli ho dám, nebo ne. Spíš šlo o to, jestli budu vůbec hrát. Až ve druhé polovině sezony jsem se posunul k Milanu Novému.“

První rok mezi dospělými zakončil s osmi trefami, v „revoluční“ sezoně 1989/90 už coby sedmnáctiletý patřil k tahounům. Když se na jaře šprtal k maturitě, dozvěděl se o nominaci na mistrovství světa. Po něm zamířil do NHL. Báječný příběh kluka pocházejícího ze statku v Hnidousích ale asi velice dobře znáte. Zůstaňme spíš u gólů.

Král z Kladna

Pořadí v historické tabulce hokejových střelců MF DNES, kde se sčítají góly v reprezentaci a v elitních ligách včetně play off, vypadá následovně:

1. Jágr 1 101 tref.

2. Gretzky 1 098.

3. Howe 1 074.

4. Hull 1 030.

5. Ovečkin 1 028.

V době, kdy Jágr zahájil tvorbu dechberoucích gólových statistik, byla ze současného kladenského souboru na světě pouze trojice – Frolík, Klepiš, Plekanec. Jen asi desetina současných extraligových hokejistů je starší než první Jágrův gól.

Jako hrající majitel na jaře v 51 letech přímo na ledě přispěl k udržení Kladna v nejvyšší soutěži.

Kariéru oficiálně neukončil, ale v nové sezoně se ještě v zápase neobjevil. „Nemám to moc v hlavě. Chodím na tréninky ve výstroji, ale skoro nic nedělám, nepohybuju se. Spíš radím. Občas si jen zabruslím,“ přibližuje Jágr.

V úterý po společné části ale funěl řádně a vysvětloval: „Mám přes 120 kil. Minimálně deset bych musel zhubnout, abych se v zápase nezranil. Není ale čas. Do toho píšu knížku. Z domu vyjedu po sedmé ráno, vracím se v šest večer.“

Bude to oukej. Nikomu to necpu

Jeho Rytíři po sedmi kolech extraligy zase drhnou dno. Nedostávají zpravidla nařezáno, ale body nesbírají. „Nechtěl bych to víc komentovat,“ prohodí Jágr. „Nepanikařím. Určitým věcem věřím, uvidíme na konci sezony. Myslím, že to bude oukej. Je to ale můj názor, který nikomu necpu.“

Vliv má i jako nehrající majitel. Když o víkendu Rytíři vyhráli v Plzni, autor hattricku Jaromír Pytlík po triumfu 5:4 v prodloužení prozrazoval: „Pan Jágr si nás vzal po tréninku do parády.“

I v úterý s ním a forvardem Bláhou cvičil kombinace a zakončení. Na rány z voleje Jágr nalíval i Kusému, pak u střídačky dlouze klábosil s bekem Dotchinem. „Je jasné, že jako majitel chceš po hráčích, aby odváděli práci, za kterou jsou placení,“ líčí Jágr.

„Už ale nedělám to, že bych za nimi jezdil. Připadá mi to jako ztráta času. Celkově nikomu neradím, dokud on nepřijde za mnou. Věřím tomu, že pokud to člověk v sobě má a chce něco dokázat, musí udělat první krok. Taky jsem nečekal, až za mnou někdo přijde a poradí mi.“

I to z Jágra učinilo jednoho z nejlepších hokejistů dějin, do nichž se gólově zapsal před 35 lety.