Jágr se zastal Hadamczika: Sám Jalonena odvolat nemůže. Rýpl si do „pana Voráčka“

Ahoj HR. Moc často nekomentuji co se zrovna děje, ale teď už musim . Mnozí kritizují Lojzu Hadamczika a výkonný výbor za to, že se dlouho řeší budoucnost trenéra národního týmu. Ti kritici přitom nemají zdaleka všechny dostatečné informace k tomu, aby vedení českého hokeje kritizovali. Dnes už se moc nenosí, že nějaké rozhodování trvá dlouho, každý chce všechno řešit hned. V tomhle případě je ale důležité každý krok několikrát promyslet, než uděláte nějaké konečné rozhodnutí.... Také vůbec nechápu, proč to někdo vyčítá jen Lojzovi, on je přeci jen jeden z jedenácti členů výboru, takže on sám nic rozhodnout nemůže, je to o výsledku 11 hlasů, to si fanoušci ani často neuvědomují a pak něco nepochopitelně hází na jednoho konkrétního člověka. MS 2024 v Praze bude pro český hokej ta nejdůležitější událost a vy si musíte být opravdu jistý, že vaše rozhodnutí o trenérském štábu je správné. Třeba zjistíte, že vaše volba nebyla správná, ale přesto musíte udělat to nejlepší rozhodnutí, o kterém jste přesvědčen a to není vždycky hned, přeci to nemůžete ušít horkou jehlou. Jste pak odpovědný za celý český hokej, za celou Českou republiku, za fanoušky, za výsledek…PS. Pane Voráček a spol. - za mě- Než uděláte krok B, buď si 100% jistý , ze je lepší než krokA. 2 x měř a 1x řež. A hlavně trpělivost , neni kam spěchat . Sportu zdar a hlavně respekt. Tohle zbrkllé střílení slepejma nikomu nepomáhá .