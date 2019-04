Kladno udělalo Voráčkovi radost. A Jágr? Ten může hrát ještě dlouho

V baráži o extraligu Rytířům, které táhli za postupem hrající velikáni Jaromír Jágr s Tomášem Plekancem, hodně držel palce. A Středočeši se dočkali, přes špatný vstup do baráže oslavili návrat po pěti letech.

„Ten postup je samozřejmě důležitý pro strašně moc lidí a pro klub jako takový. I proto, že tam mladí kluci budou chodit na extraligu a teď mají navíc možnost chodit na Džegra s Plekym. Mám určitě radost, že se to povedlo,“ ujistil kladenský odchovanec Voráček v rozhovoru s novináři.

Sedmačtyřicetiletý Jágr podle jeho názoru může hrát ještě dlouho. „Strašně moc let. Nevím jen, zda to je ještě na NHL, to se musíte zeptat jeho,“ pousmál se devětadvacetiletý Voráček.

„Ale viděl jsem ho v akci v tom utkání s Pardubicemi, kde jsem byl osobně. Rychlost nahradí chytrostí, sílu má pořád, střelu má vynikající... K tomu si ještě prodloužil hokejku, takže o to dál dosáhne,“ vyjmenoval Voráček přednosti hrající legendy.