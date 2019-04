Velký pátek čísla 68. Co Jágrova show znamená pro budoucnost Kladna

A především zpečetil, že klub, kterému velí na ledě i coby majitel, se po pěti letech v 1. lize znovu stává extraligovým. Kladno uspělo v baráži! A mise č. 68 je – prozatím – splněna.

Jarní boj o extraligu byl v jeho podání jen vrcholem, klíčové období pro kladenský hokej se totiž odehrálo už loni v létě. Bylo to poprvé, co se Jágr choval skutečně jako majitel.

Roky předtím řešil smlouvu v NHL, připravoval se. V období, kdy se v Česku finalizují kontrakty na novou sezonu, se v zámoří rval o play off. Držel si rozhodovací pravomoc, jenže mnohdy spolupracovníkům nebral v Americe telefon, a tak obletované hráče vyfoukla konkurence.

„Ona se špatně řídí firma ze zahraničí. Teď, když je Jarda doma, je rozdíl jasný,“ míní Milan Nový, legenda kladenského i československého hokeje.

Jágr jednal se sponzory, přemluvil Petra Vampolu, někdejšího parťáka z reprezentace i Omsku, který chtěl ukončit kariéru. A ač se s ním nese všelijaká pověst, zvlášť v základní části byl příkladným lídrem. Vlastně i Jágrova proměna v „kancelářskou krysu“ byla důvodem, proč v sezoně oddaloval návrat.

Už před startem řekl: „Nemám čas na přípravu před tréninkem a regeneraci po něm. Jdu na trénink a mám 15 minut na převlečení, takže se ani nerozcvičuji. Chci být u všech jednání. Myslím, že to pomůže.“

Výtečně působil i na mužstvo. I když měsíce nehrál, byl na většině tréninků, z nichž odcházel z ledu mezi posledními. Dával rady, hráčům říkal postřehy, motivoval je. Později tým doprovázel i na venkovních zápasech – však někteří z místních vyprávěli, jak mnohem hůř mančaft hraje, když se šéf „nedívá“.

A samozřejmě jako klíčové se už v play off 1. ligy i následné baráži ukázalo angažování Tomáše Plekance i samotný Jágrův návrat. Oba vedou produktivitu. „Je znát, že v nároďáku nastupovali spolu. Oni jsou rozdíloví hráči, které jsme dřív neměli. Dostali nás tam, kde jsme. Kdyby tu nebyli, mladí kluci by třeba bojovali, ale body bychom nedělali,“ myslí si Milan Nový.

Už od léta měl z Jágra i týmu dobrý pocit. Věděl, že si šéf uvědomil, jak je 1. liga těžká soutěž. Viděl tvrdé tréninky, které v sezoně gradovaly. „I když měl tým po dvou zápasech baráže skóre 0:7, zvedl se. To ukazuje charakter a sílu.“

I proto by výrazně propříště neměnil složení celku. Viděl by to na čtyři pět posil maximálně. Však i Jágr tvrdí, že příliš změn nechce.

Je jasné, že extralize výrazně pomůže a osvěží ji. A velký přínos to bude především z marketingového i diváckého pohledu. Už loni si třeba Marek Kindernay, šéf O2 TV Sport, přál, aby Jágr s Kladnem uspěl v baráži. Věděl, že by to televizní sledovanost významně posunulo. ČT i O2 TV už teď barážové zápasy vysílaly, vždy s Jágrem a Plekancem. Mnozí příznivci tvrdili, že je pro ně baráž zajímavější než extraligové play off.

„Pokud bude Jaromírovi zdraví sloužit, bude to vynikající zpráva pro celou extraligu i samotné soupeře Kladna. Dopad to bude mít na návštěvnost i sledovanost zápasů,“ říká Petr Nitsche, vedoucí hokejového oddělení společnosti BPA, která pro extraligu shání peníze.

Že by ale od úterý před jeho kanceláří stály desítky nových sponzorů, kteří by se kvůli Jágrovi chtěli se soutěží spojit, to se nestane. S hlavními partnery má BPA uzavřené dlouhodobé kontrakty do sezony 2022/23. Pozitivní efekt to ale bude mít pro partnery (i ty budoucí) kladenských Rytířů. Není pochyb – a Jágr to dobře ví – že se díky němu a Plekancovi o klubu píše víc než o ostatních, což mecenáše láká.

Navíc zatímco v minulosti číslo 68 v reklamách vystupovalo jen sporadicky, teď je to mnohem častěji. Toho by rád využil svaz i BPA, byť ne proto, aby Jágr propagoval konkrétní výrobek, ale aby ke sportu motivoval mladé. V sezoně tak už podpořil náborovou akci Pojď hrát hokej, teď s ním na hokejka.tv běží seriál Trénuj jako Jágr, kde ukazuje různá cvičení. „Má to nadprůměrnou sledovanost, fenomén Jágr prostě táhne,“ popisuje Nitsche.

Zůstat v Kladně by měl i patriot Plekanec, chce hrát ještě rok dva. A Jágr? V příští sezoně mu bude 48 let a blíží se tak padesátka, o které před lety mluvil jako o hranici kariéry. Tehdy to mnozí brali jen jako žert, jenže nyní v baráži dokázal, že na nejvyšší úroveň pořád má.

Ano, vzhledem k věku je náchylnější na zranění, mohou přijít častější absence, což by pro Rytíře mezi elitou mohl být osudový problém – příští rok nejslabší tým sestupuje přímo, žádná baráž se konat nebude.