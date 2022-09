První nula i výhra ve Spartě. Kováře překvapili fanoušci a trápilo vedro

Čtyřiatřicetiletý gólman cedil pot i v závěrečné třetině, ačkoli musel vytáhnout jen tři zásahy.

„Hrozné vedro!“ ulevil si, když dostal otázku, zdali mu při nízkém vytížení nebyla zima. „Kluci navíc říkali, že to lepší ani nebude. V O 2 areně by z vás lilo i bez střel,“ poznamenal.

Během zápasu tak ocenil každé přerušení, měl štěstí, že asi šestkrát opustila jedna z branek svou obvyklou pozici: „Nevím, čím to je, ale v brankách jsou asi dost krátké kolíky. Člověk je každopádně rád, když si odfrkne, bylo to tady fakt náročné.“

Kovář se navíc do extraligy vracel po devíti letech strávených zejména v Rusku, které si pomalu každý spojí s kousavými mrazy.

Jakub Kovář Profil * 19. 7. 1988, Písek

Pozice: brankář

Výška: 185 cm

Váha: 91 kg

Držení hole: levé

„Vždycky však záleží na hale. Tam je taky ve starších halách, i když už jich mnoho není, chladněji a v novějších teplo. Stejně jako je v Litvínově kosa a tady vedro,“ vysvětloval s plnou pusou rodák z Písku.

Jeho spoluhráči mu alespoň v závěru ještě nepřidávali další zátěž. Rozjeli se a během pěti minut nasázeli tři góly.

„Posledních deset minut bylo jasně našich, spadl z nás kámen.“

Sparťané se po více jak 100 minutách uvolnili a napravili páteční porážku v Mladé Boleslavi (2:4), kdy nestíhali.

„Zase jsme ale nepotřebovali něco odčiňovat,“ reagoval Kovář. „Po prvním prohraném zápase nemá člověk žádný velký průser.“

Sám upozornil, že ani dvě třetiny proti Vervě se nepovedly. Slovo si však v kabině nebral: „Já nemluvím, já jsem vždycky zticha,“ podotýkal s úsměvem.

„Pochytal spoustu šancí, bez něho bychom to měli mnohem těžší,“ přidal se útočník Sparty Daniel Přibyl.

„Držel nás celý zápas a hlavně ve druhé třetině, kdy byl Litvínov lepší a kdy se rozhodovalo,“ doplnil zase kouč Pavel Patera.

Namále měl Kovář v úvodu, kdy Nicolas Hlava mířil do poloodkryté branky. „Tam jsem to měl pohlídané,“ smál se. „Jednou jsem si ale před vysoko letícím pukem klekal kvůli případné teči a potom ho trefil jen hřbetem lapačky. Bál jsem se, aby mi neskočil za záda. Pak jsem ještě jednou špatně odpálil kotouč a oni měli šanci, to jsem nevyhodnotil správně.“

Přesto udržel jedenáctou kariérní nulu v extralize a dovedl tým k vítězství.

„Je to super i kvůli lidem, když jich přišlo přes osm tisíc. Skvělé, že s námi mohli slavit, jakmile na konci zahoukala siréna,“ radoval se a dodal, že tuzemští fanoušci se za devět let docela změnili.

„Líbí se mi ta atmosféra na stadionech. Český divák je zase trochu jiný, než jsem pamatoval. Tolik se nenadává, za což jsem rád. To je pro mě velká novinka.“