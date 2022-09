Dobrý gól a tři body za pět minut. Navrátilec Přibyl uklidnil Spartu

„Bylo tam i trochu štěstíčka,“ narážel Přibyl po zápase asi na druhý gól, kdy po ledě poslal puk, jenž se překvapivě došoural až za brankovou čáru zaskočeného Litvínova. „Ale po tom všem je asi zasloužené,“ doplnil vzápětí hráč, kterého nejvíce trápilo opakovaně zraněné koleno.

Minulou sezonu se po pěti letech vracel k vrcholovému hokeji. Nastoupil však jen do šesti extraligových utkání a pak působil hlavně v prvoligovém Sokolově. Přesto ve Spartě dostal znovu šanci.

S týmem se připravoval na další ročník. A nyní jej skvěle rozjel. V závěrečné desetiminutovce byl nejlepším hráčem nedělního utkání.

Dane, už jste naprosto fit?

Já se to vždycky bojím říct, abych zase druhý den něco někde nechytil, ale jo, teď jsem v pohodě a nic mě netrápí.

V těžkém zápase jste zapsal bilanci 1+2 a všechny tři body posbíral během pěti minut... Slušný výkon. Cítil jste se dnes po návratu nejlépe?

Body jsou hezké, nicméně už v přípravě jsem se necítil nějak špatně. Jsem rád, že teď mi to tam i napadalo.

Hodně dlouho zůstával stav bezgólový... Jak jste utkání vnímali?

Panovala u nás nervozita, protože jsme zápas chtěli kontrolovat, ale celou dobu to bylo vyrovnané a extrémně těžké. Bylo super, že se nám povedlo odskočit a třetí část jsme dohráli v klidu.

Najednou jste byli všude první.

Ty góly nás uklidnily a pak se to projevilo i na výkonu.

A ten váš gól...

Jojo, dobrý (směje se). Viděl jsem, že se toho Dvořka (David Dvořáček) nedotkl, on mi to pak i řekl, ale mně to upřímně bylo celkem jedno.

Vyříkávali jste si něco nahlas před třetí třetinou v kabině?

Zase žádná bouřka tam nebyla, řekli jsme si nějaké detaily a vyjasňovali si zbytečné ztráty, které nás vždy oslabovali při střídání. Oni hráli hodně dobře a měli z toho dost protiútoků.

Hrál roli i užší led, který v O 2 areně je kvůli říjnovým zápasům NHL?

Je to znát, protože přípravu jsme měli v Holešovicích, kde je led o dost větší a rozdíl tam samozřejmě je, ale oba týmy to měly stejné.

Uklidní vás výhra do dalších zápasů?

Samozřejmě je to lepší než pokračovat s dvěma prohrama, ale není moc čas se uspokojovat.