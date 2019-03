Pozor, blíží se Kometa! Bod směruje hradecké hokejisty k sérii s obhájci

Na druhé straně po nedělním 50. kole, třetím od konce, mají jistotu, že neskončí hůře než právě čtvrtý. Ve Vítkovicích totiž brali bod za porážku 2:3 po samostatných nájezdech. A vzhledem k vývoji v tabulce vše směřuje k tomu, že hned ve čtvrtfinále narazí na Kometu Brno, obhájce titulu.

Brno totiž v neděli vyhrálo na ledě lídra z Liberce a směřuje k páté příčce. Závěrečná dvě kola ale mohou rozhodnout jinak, Mountfield v nich nejprve v úterý přivítá Mladou Boleslav a základní část zakončí v Pardubicích.

V neděli se Hradec vypravil do Ostravy poté, co předcházející dvě utkání prohrál. prohrál i potřetí, ale padl až po samostatných nájezdech. „Neodehráli špatný zápas, zejména druhá třetina byla z naší strany nejlepší,“ uvedl hlavní kouč Mountfieldu Tomáš Martinec a viděl i další potěšitelnou věc: „Jsme rádi za gól z přesilovky. Pochválit bych chtěl také naše mladíky, kteří hráli oslabení, protože Vítkovice mají výbornou přesilovku. Byl to důležitý faktor, bodu si vážíme.“

Vítkovice se bez svého zraněného nejlepšího střelce Zdráhala snažily být aktivní, ale do soupeřovy obrany vnikaly obtížně. V 10. minutě navíc Ostravané vyrobili hrubku ve středním pásmu a mohli mluvit o štěstí, že Paulovič zahodil sólo nepřesně provedeným blafákem.

Domácím se poté naskytla výhoda přesilové hry pět na tři, ale jejich kombinování v útočném pásmu vyústilo v jedinou ránu na Maxwella, který Romanův pokus vyrazil. A těsně před pauzou po akci v přečíslení tři na jednoho nemířil přesně Trška.

Do druhé části vstoupili lépe Východočeši. Poté, co se trochu se štěstím udrželi při početní výhodě v útočném pásmu, sehrál rychle puk Cingel křížně na Filipa Pavlíka, který ve 22. minutě ranou bez přípravy překonal Bartošáka. Domácí vyrovnali poté, co Výtisk nahodil kotouč od modré čáry a ten proletěl houštím hráčů až do sítě. Ve 49. minutě dokonal obrat Stránský, který ze vzduchu Schleissovu přihrávku.

Na tři body to však domácím nestačilo. Vincour v 58. minutě chytrým švihem zpoza obránce vyrovnal a dal už svůj 21. gól v ročníku. Další souboj s Vincourem v prodloužení už vyhrál Bartošák, který navíc v rozstřelu kryl všechny čtyři nájezdy Královéhradeckých. Za domácí skórovali Stránský a Kucsera.

„Za zápas pochvala hráčům, jestli chceme ještě chviličku hrát, musíme se poučit, vyvarovat se zbytečných faulů, pak můžeme leckoho potrápit,“ konstatoval kouč Martinec.