Hradecký kapitán Graňák: Čtvrtá prohra je dost, play off je blízko

Tolik červených výsledků za sebou znamenajících porážku v této sezoně ještě nezaznamenali. Porážka 1:2 s Mladou Boleslaví po samostatných nájezdech byla čtvrtá, na vylepšení nálady před startem play off tak už mají hokejisté Mountfieldu pouze jedinou příležitost. Zítra v posledním kole základní části, kdy se vypraví do nedalekých Pardubic.

I proto kapitán týmu Dominik Graňák nijak netají, že „je hodně důvodů, proč potřebujeme v Pardubicích vyhrát.“ Po porážce s Mladou Boleslaví, za kterou získal po nájezdech alespoň bod, si jeho tým udržel teoretickou naději, že se v posledním kole posune před Plzeň na třetí příčku a že se ve čtvrtfinále, které určitě začne na domácím ledě, vyhne obhájkyni titulu brněnské Kometě.

Co bylo špatné v zápasech, které jste prohráli?

Každý byl trochu jiný. V Liberci jsme odehráli slušný zápas, proti Plzni to taky nebylo úplně zlé.

Proti Mladé Boleslavi to ale moc dobré nebylo.

Souhlasím, chyběla tomu jiskra, z naší strany neměl zápas tempo, byl takový nemastný, neslaný, zatímco předtím jsme skoro měsíc hráli zápasy, ve kterých, i když to nebylo z naší strany úplně ideální, jsme góly dávali. Teď tam sice snaha je také, ale výsledek bohužel téměř nulový.

Nemůže za to blížící se play off, které máte jisté dokonce s tím, že začnete doma?

Musíme si přiznat, že tomu něco chybělo. Ale play off je blízko na to, abychom si mohli dovolit zápasy nějak odchodit. Věřím tomu, že to nebylo tím, že bychom se na to nějak vykašlali.

Petr Koukal (vlevo) a střelec gólu Tomáš Vincour (vpravo) z Hradce Králové.

Co absence, kterých máte hned několik a které zvlášť v útoku jsou patrné?

Tohle se neděje jenom nám, hráči vypadávají i našim soupeřům, nemá smysl nad tím přemýšlet. Tohle je věc, kterou momentálně moc nezměníme.

Vám však chybí řada hlavně zkušenějších borců, kteří si v těžkých chvílích umějí poradit.

Nechci snižovat výkony kluků, kteří hrají místo zraněných, makají, hrají dobře. Avšak když jsme kompletní, asi je náš tým odolnější vůči dlouhodobějším výkyvům, o tom ale můžeme polemizovat. Na druhé straně chybějí ti, u nichž se nedá pochybovat o jejich kvalitě. Mají odehráno strašně moc, proto je znát, že nám chybějí, jsou to klíčoví hráči, zvládnou hodně minut. Petr Koukal toho odehraje hodně i v přesilovkách, Michal Dragoun je strašně platný ve hře dozadu, v níž je možná nejlepší v lize. Mimo jsou také Lucas Lesio, Maris Bičevskis, těch hráčů je opravdu dost. Mrzí mě to ale i ty kluky, protože pro ně je to také složitá situace. Ovlivňuje je to hokejově, ale i v osobním životě mimo stadion. Žádné zranění není pro nikoho pozitivní.

Pokud nezískáte v posledním kole alespoň o bod víc než třetí Plzeň, narazíte ve čtvrtfinále na brněnskou Kometu a to asi není příjemná představa, že?

Budí jistě respekt, vždyť tohle zkušené mužstvo poslední dvě sezony ukazovalo, že postavení po základní části nemusí úplně vypovídat o tom, čeho je schopno.

Vám se ale proti Kometě v této sezoně daří. To by vám nemohlo pomoci?

To je sice pravda, ale teď přijde tlustá čára a začne se znovu. Na to, dobře se připravit, máme skoro dva týdny a doufám, že se aspoň někteří z kluků, kteří nám chybějí, dají dohromady.

Co útok na třetí Plzeň? Bude to pro vás v pátek v Pardubicích motivací navíc?

Nechci hovořit za celý tým, ale pro mě to motivace rozhodně je. Poté by na nás vyšla asi Olomouc, zarputilý a bojovný soupeř, k tomu v Olomouci je specifické prostředí. Ve čtvrtfinále ale už není žádný soupeř slabý. Zápas v Pardubicích ale bude důležitý i tak. Naši fanoušci nás chodí podporovat celý rok a my víme, že se v regionu tohle utkání vnímá jinak.