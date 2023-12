Hradecký útok na čtvrtfinále trvá. Ještě nás ale čeká dlouhá cesta, ví Pavelka

Cílevědomý útok na minimálně čtvrtou příčku v základní části a tím i přímý postup do čtvrtfinále play off v podání hokejistů hradeckého Mountfieldu pokračuje. Po páteční dvoubodové výhře na ledě Vítkovic k ní v neděli hradecký tým přidal tříbodovou nad brněnskou Kometou, jedním z potenciálních rivalů právě v boji o přímý postup do čtvrtfinále.