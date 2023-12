Domácí rozloučení s rokem? Hlavně potřebujeme tři body, vědí v Hradci

Poté co kvůli tragickým událostem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy přišli o poslední předvánoční duel, který měli sehrát s poslední Mladou Boleslavi, se jim v tom prvním vánočním nedařilo.

V Českých Budějovicích 2:4 prohráli, i když vedli 1:0 a později ještě stačili vyrovnat náskok domácích na 2:2.

ONLINE: Hradec- Litvínov podrobná reportáž od 18:00

To ale bylo z jejich strany vše, na třetí gól domácích už neodpověděli. „Bohužel jsme po vyrovnávacím gólu ihned znovu inkasovali a už se nám nepodařilo vyrovnat,“ litoval Kryštof Lang, jenž svým prvním extraligovým gólem kariéry zařídil vyrovnání na 2:2. Lang se dostal na led i proto, že trenérům Mountfieldu chyběli tři elitní útočníci.

Na marodce zůstali a pravděpodobně i pro dnešní domácí zápas s Litvínovem zůstanou Eberle, Miškář a Radovan Pavlík. Zcela určitě nebude hrát obránce Jank, jenž si odpykává pětizápasový trest za faul na brněnského Holíka v zatím posledním vítězném zápase Mountfieldu Lang své šance využil k premiérové trefě, navíc před zraky nejbližších, protože z jižních Čech pochází. Týmu to ale k bodovému zisku nepomohlo.

Hokejisté Hradce Králové po výhře nad Kometou Brno.

„Dostali jsme o dva góly více, než jsme dali soupeři. Co na to mám říct? Nezískali jsme ani bod. Je to škoda,“ poznamenal útočník, jenž si premiéru v extralize odbyl před dvěma lety a v této sezoně většinou nastupuje v barvách spřáteleného prvoligového Kolína.

Mountfieldu se tak zatím nepodařilo navázat na úspěšné období, které mu přetrhla druhá reprezentační pauza sezony. Před ní více než měsíc pečlivě získával body a jen málokdy vyšel naprázdno, ale po ní se ještě neprosadil a ve vyrovnané bitvě o čtvrtou příčku, jež zajišťuje přímý postup do čtvrtfinále play off, začíná ztrácet.

Zastavit tento propad a znovu si čtvrtfinále přiblížit může dnes a v pátek v přímých soubojích s mužstvy, kterým přímé postupové příčky nyní patří. Dnešní duel s aktuálně čtvrtým Litvínovem bude navíc domácí rozlučkou s rokem 2023, a to v období, kdy se Mountfieldu na domácím ledě přestalo dařit. Ve dvou z posledních tří duelů před vlastním publikem prohrál.

A současně ve chvíli, kdy Litvínov, dnešní soupeř, znovu nabral hokejovou sílu a úterní výhrou nad Libercem zastavil sérii proher. Na vítězství 6:3 se čtyřmi body podílel útočník Ondřej Kaše, nejproduktivnější hráč týmu ze severu Čech.

„Naší největší hrozbou pro nás jsme my sami. Pokud ale dodržíme to, co máme a chceme hrát, tak si nemusíme hlídat jednoho hráče,“ reagoval na formu opory soupeře Peter Frühauf, jeden z asistentů hlavního kouče Mountfieldu Martince. Týmu se to v posledních dvou zápasech nedařilo. „Přijdou změny v sestavě,“ netají asistent. Stejně jako důležitý cíl vedle snahy dobrým výkonem poděkovat fanouškům za celoroční přízeň. „ Hlavně potřebujeme tři body,“ sdělil rezolutně asistent Frühauf.