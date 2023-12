Úleva v Hradci, Estephan už střílí góly: Proto jsem tady

Nejen herní, kterou mu upřít nešlo, ale i střeleckou.

Posuďte sami: Ve třinácti zápasech po svém příchodu do Hradce jediný gól. Poté přišel páteční zápas ve Vítkovicích a dvě branky, které tým nasměrovaly k výhře.

Na první dva góly v jednom zápase Estephan navázal v neděli stejným počinem. I díky nim Mountfield nad brněnskou Kometou vyhrál 5:2 a drží se na čtvrté příčce, která po skončení základní části zajišťuje přímou účast v play off.

„Vždycky je hezké, když dokážu pomoct týmu. Proto jsem tady,“ uvedl šestadvacetiletý Kanaďan, který v minulých sezonách řádil v Litvínově, aby před návratem do Čech prožil krátké a nepříliš vydařené angažmá ve Finsku.

V Hradci se střelecky rozkoukával, aby v posledních dvou zápasech udeřil tak, jak se mu to povedlo. „Je to pro nás velká posila do ofenzivy. Potřebovali jsme někoho, kdo umí takhle střílet. Konečně mu střelecky dva zápasy vyšly, ale i předtím hrál výborně. Umí puk podržet, umí si najít střeleckou pozici,“ okomentoval Estephanovy přednosti obránce Tomáš Pavelka, který svým gólem zápas s Kometou střelecky otevřel.

Kometa pak stačila dvakrát vyrovnat, ale v poslední desetiminutovce to vzal na sebe právě Estephan. „Hlavně mě těší, že jsem svým prvním gólem tým nasměroval k vítězství. Můj první gól byl přesně tím, co týmu pomohlo k výhře,“ netajil spokojenost.

Vstřelil ho poté, co se výborně zorientoval před brněnským brankářem Lukešem a jím vyražený puk poslal do branky. „David Šťastný vyvezl puk z rohu a já jsem šel do brány. Doufal jsem, že se dostanu k dorážce. David to udělal dobře a já jsem se to už jenom snažil zvednout,“ popsal svoji první trefu v zápase, čtvrtou v sezoně.

Ojediněle rychle využitá přesilová hra

O chvíli později přišla ojedinělá trefa v přesilové hře. Nejen tím, že šlo o ránu, o které se říká, že trhá sítě, ale hlavně tím, že v začátku přesilovky následovala bezprostředně po vyhraném vhazování. Hradečtí tak na využití početní výhody potřebovali pouhé dvě vteřiny. „Jen jsem se snažil dostat puk na branku a vyšlo to,“ poznamenal útočník.

Pro Hradec to byl druhý gól v početní výhodě, zatímco v předcházejících čtyřech zápasech v nich vyšel gólově naprázdno. Estephan se řadí mezi hráče, kteří v rámci speciální formace přesilovky Mountfieldu hodně hrají, což platilo i proti Kometě.

„Pro nás jen dobře, speciální týmy na přesilovky tentokrát hrály dobře. Musím ale říct, že to platí i o těch, které hrály oslabení. Hlavně to pětiminutové bylo dlouhé,“ připomněl Estephan následek faulu svého spoluhráče Janka, který na začátku druhé třetiny hodně nešetrně narazil na hrazení brněnského Holíka a byl vyloučen do konce zápasu.

Hradec pětiminutové oslabení přežil bez inkasované branky. Holík se do zápasu na jedno střídání na hradecký led vrátil, ale poté musel skončit a vyšetření v nemocnici ukázalo na otřes mozku a posunutou krční páteř.

Při oslabení za Jankův faul „trpěl“ na trestné lavici právě Estephan. „To je součást hokeje, každý má v týmu svou roli. Když na mě trenéři ukážou, musím jít. Během těch pěti minut, co jsem tam čekal, jsem se jenom snažil udržovat zahřáté nohy,“ uvedla říjnová hradecká posila, která při oslabení do hry nechodí.

Hokejisté Hradce od začátku listopadu vyhráli devět z dvanácti utkání a výrazně se zlepšili zejména na domácím stadionu, kde se jim v úvodu sezony nedařilo. Vnímal to po svém příchodu i Estephan: „Jsem rád, že se nám daří. Teď si trochu odpočineme a doufám, že se do toho po přestávce zase dobře vrátíme.“

Hradec si na návrat počká do středy 20. prosince, kdy přivítá Liberec, o dva dny později se rovněž na domácím ledě v posledním předvánočním zápase utká s poslední Mladou Boleslaví.