Vánoce už jsou připravené, hlásí hradecký Jasper. Teď chce skolit Liberec

První dva z posledních duelů roku 2023 rozhodnou, s jakou náladou půjdou hráči na Vánoce. Ve středu hrají proti Liberci, v pátek proti Mladé Boleslavi – navíc v domácím prostředí. Vyhrát oba by těšení na svátky jen umocnilo.

„Vánoce miluju! Stromeček už máme dávno připravený, světla také, těším se,“ říká k tomu Evan Jasper, jedenatřicetiletý útočník, který svými výkony přispěl k současné pohodě týmu.

Mountfield jí šel v minulých týdnech hodně naproti. Od začátku listopadu nebodoval jen dvakrát, z dvanácti zápasů jich hned devět vyhrál za tři body.

I díky tomu se z míst zavánějících spodkem tabulky vyšvihl na to, které by mu zajistilo přímý postup do čtvrtfinále play off. A teď si ho může upevnit v přímém souboji se soupeřem, který o něj také usiluje.

„Pokaždé je to proti nim těžký zápas. Letos jsme nejprve vyhráli my, poté oni. Takže teď to budeme chtít urvat zase my,“ přibližuje Jasper náladu v týmu před duelem s Libercem, „mají velmi dobrý tým, jeho hráči s velmi kvalitními individuálními schopnostmi jsou velmi rychlí.“

V Hradci se dnes utkají mužstva, která jsou v dobrém rozpoložení. Hradec se po neslavném úvodu sezony na domácím ledě chytil a body nerozdává, Liberec je zase silný na hřištích soupeřů, kde z pěti posledních zápasů čtyři vyhrál.

V pravděpodobně vyrovnaném duelu může hrát roli i to, jak po náročném podzimu si hráči v reprezentační pauze nejprve dostatečně odpočinuli a kolik poté nabrali potřebných sil pro další část sezony.

„Prvních pár dní jsem nic moc nedělal, trochu jsem se poflakoval, ale zároveň jsem si odpočinul. Pár dní jsme taky trénovali. A nakonec jsme jeli spolu si Gio Estephanem o víkendu do Vídně. Navštívili jsme vánoční trhy a také jsem se tam potkal v neděli s rodiči,“ popsal volné dny Jasper.

Ve středu se on i jeho spoluhráči vracejí do extraligového kolotoče.