Bodové procitnutí v Hradci zahání chmury, ale ne ostražitost

Po šesti výhrách ze zatím posledních sedmi zápasů jsou sice téměř ve středu tabulky, ale na poslední Kladno mají před zítřejším dalším kolem náskok pouhých šesti bodů.

Zjednodušeně řečeno: můžete pokazit dvě utkání, soupeřům pod vámi naopak vyjdou a nervozita z blízkosti dna tabulky je na světě.

„Hraje se o každý bod, celá extraliga je hodně vyrovnaná. Jeden zápas vyhrajete a můžete být osmí, jeden prohrajete a jste jedenáctí,“ uvedl útočník Aleš Jergl po vítězství 3:2 v prodloužení na ledě Litvínova, kterým se Mountfield rozloučil den před silvestrem s loňským rokem.

Do toho nového si tak přinesli 15 prosincových bodů, které získali poté, co v předchozích pěti zápasech ani jediný. Po pádu dolů tabulkou tak bodový vzestup tým zbavil největších starostí.

„Trochu jsme si odpočinuli po Lize mistrů, cestování pro nás bylo náročné,“ poznamenal hradecký útočník Jergl. Mountfield jako jediný tým z české extraligy postoupil do vyřazovací části evropské soutěže, v ní pak prošel až do čtvrtfinále, v němž neuspěl až na začátku prosince, kdy vypadl po vyrovnaných zápasech se švýcarským Zugem.

„Doufali jsme, že se po vypadnutí z Ligy mistrů zlepšíme. Teď máme víc času na regeneraci, což znamená i víc sil do zápasu,“ uvedl hradecký útočník.

Že to tak asi opravdu je, potvrdila poslední dvě utkání právě skončeného roku. V Brně a v Litvínově Hradečtí vyrovnali v závěru základní doby a poté uspěli i v prodloužení. Podle Jergla byly obě výhry důležité nejen z bodového hlediska: „Když se vyhrává, tak si tým víc dovolí, hráči jsou více sebevědomí, to my potřebujeme.“

Vylepšená nálada se Mountfieldu bude nyní víc než hodit. V úvodu nového roku na něj totiž čeká náročný program. Od zítřka, kdy na svém ledě přivítají hráči mistrovský Třinec (začátek v 18 hodin), odehrají za necelé dva týdny šest utkání, po třech v tomto i v příštím. Do toho příštího totiž zapadlo odložené utkání s Libercem, jež si klub přeložil právě kvůli účasti v play off Ligy mistrů.

Hradečtí do nabitého programu vstupují v situaci, kdy se už poněkolikáté v této sezoně potýkají s nepříjemně početnou marodkou. Například v Litvínově chyběli obránce Gaspar a útočníci Smoleňák, Zachar a bratři Klímové.