Hradečtí hokejisté si přejí lepší start. Facek jsme už dostali dost

Hokejisté Hradce Králové totiž dnes pojedou do Karlových Varů s vědomím, že pokud nechtějí dopustit druhé výsledkové zklamání tohoto týdne, nesmějí zopakovat špatný vstup do zápasu.

Karlovy Vary vs. Hradec podrobná reportáž od 17:30

Od Kladna totiž dostali čtyři góly už během první třetiny a přes velkou snahu ve zbývajících dvou na jeho výhře nic nezměnili. Přitom Hradec patří nastřílenými góly v úvodech zápasů k nejlepším v celé soutěži. „Jenomže tentokrát bylo špatně úplně všechno. Měli jsme tragický start, špatná byla celá první třetina. Nebylo nic: nasazení, souboje, přesilovky,“ uvedl před dnešním zápasem v Karlových Varech Ladislav Čihák, asistent hlavního hradeckého kouče Martince..

Do zápasu si hradecký tým ponese hlavní poučení právě v tom, že nechat si utéct začátek utkání tak jako v úterý s Kladnem, by mohlo být znovu smrtící. „Jestli chceme takhle nastupovat do zápasů, tak nás všichni převálcují. Zvlášť v této fázi sezony, kdy všichni honí body pro to, aby se dostali do play off a získali v něm co nejlepší výchozí pozici,“ poznamenal Čihák.

Přitom Hradec po dvou předchozích výhrách mohl v tabulce vážně ohrožovat vedoucí Třinec. Místo toho ale bude muset odrážet nápor třetích Pardubic, byť s vědomím, že postup do play off z nejhůře čtvrté příčky, jež ještě znamená přímé čtvrtfinále, je blízko. „Musíme ale zpozornět a poučit se z toho, facek jsme dostali už dost,“ připomněl Čihák některé nepříznivé výsledky v jinak povedené sezoně.

Dnešní zápas přinese jednu zajímavost, obě mužstva proti sobě nastoupí jen krátce poté, co si vyměnila brankáře: Štěpán Lukeš přišel do Karlových Varů výměnou za Filipa Novotného. „Ještě před týdnem jsem byl s klukama v šatně a nyní budu jejich soupeřem. Bude to mít něco do sebe. Nyní jsem ale tady a budeme chtít Mountfield porazit,“ uvedl Lukeš.

Mountfieldu se tedy dnes v Karlových Varech naskýtá možnost odčinit úterní prohru. Další příležitost bude mít v neděli, kdy do Hradce přijede poslední Zlín.