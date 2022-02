Nevýhoda lídra? I tak to nebude nic lehkého, tuší hradecký Orsava

O titul sice ještě nepůjde, přesto zápas bude mít mistrovskou příchuť: naposledy v základní části tohoto extraligového ročníku se totiž střetnou dva nejlepší týmy, které míří k tomu, že o tom, kdo vyhraje základní část, se bude rozhodovat právě mezi nimi.

Třinec vs. Hradec Králové Online reportáž v pátek od 17 hodin

„První místo je hezké, kdo by ho nechtěl. Hlavně ale chceme vyhrát a uvidíme, jak dopadnou další zápasy,“ říká zanedlouho dvaatřicetiletý útočník, jenž cestu do Třince bere po letech spíše jako rutinní záležitost, „je to další zápas, v němž potřebujeme získat tři body, jinak nic víc.“

Hradec v minulých sezonách v soubojích s Třincem moc úspěšný nebyl, v té stávající se mu však proti lídrovi soutěže a obhájci titulu docela daří. Sice s ním na začátku sezony na domácím ledě těsně 2:3 prohrál, ale v dalších dvou mu to vrátil i s úroky.

Případný dnešní úspěch by ho mohl v tabulce přiblížit až na dva body, navíc mu dát výhodu, že v případě rovnosti bodů by měl v lepší bilanci vzájemných zápasů výhodu.

Orsava ale potvrzuje, že ani s blížícím se finišem základní části takto hradecké kabina neuvažuje: „Do konce základní části ještě nějaké zápasy přijdou a my se hlavně musíme připravit na play-off. A soustředit se sami na sebe, ne na ostatní.“

Hradečtí se po nepříliš vydařeném lednu výsledkově oklepali a kdyby si nezkazili bilanci v domácím utkání s předposledním Kladnem, mohli mít na svém kontě pět zápasů bez porážky. I díky tomu by se k Třinci znovu přiblížili tak, že by ho v případě pátečního vítězství měli bodově na dosah. Vedle solidní formy může v jejich prospěch mluvit i to, že z třinecké kabiny dočasně, po dobu olympijských her v Pekingu, zmizelo několik opor.

„Bude důležité, jak se s tím vypořádají, ale Třinec má zkušený tým, který umí případné absence doplnit, takže nás tam nečeká nic lehkého,“ říká Orsava, ale naznačuje, že myšlenka na oslabeného lídra se mezi hráče přece jen vkrádá.

Třinec se musí obejít bez Kundrátka, Musila, Romana, Daňa a Marinčina. První tři jsou v Pekingu s reprezentací českou, zbývající dva se slovenskou.

Ani jeden z nich zatím neměl důvod k radosti, obě reprezentace první zápasy prohrály, česká překvapivě s Dánskem. „Nehráli jsme špatně, ale nedali góly a Dánové to ubojovali,“ zhodnotil Orsava vystoupení Čechů.