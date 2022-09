Plány a realita. Jak si hradečtí hokejisté historicky vedli v extralize

Nečekané se nakonec stalo skutkem, a tak se klub z Hradce, jenž měl do té doby ve své historii pouze jediný extraligový zářez, ocitl mezi elitou. Zabydlel se v ní a v pátek vyrazí do jubilejní desáté sezony. S tradičně smělými plány, které, tak jak to ve sportu chodí, se dařilo v minulosti naplňovat tu lépe, tu o něco hůře. Letošní rok není výjimkou.

Jak vypadala předsezonní předsevzetí a co z nich na koncích ligových ročníků zbylo?

2013/14: Zabydlet se! Splněno

„Hlavně se chceme v Hradci zabydlet a oslovit fanoušky,“ řekl před začátkem sezony Peter Draisaitl, jenž měl pozici kouče. Povedlo se, mužstvu se v novém prostředí dařilo, chytili se i fanoušci, kteří se na hokej naučili chodit a hlavně v jeho podpoře byli neúnavní.

Hokejisté Hradce Králové oslavují vstřelenou branku.

Výsledkem byla pátá příčka, navíc jen o skóre za čtvrtým Zlínem, a z ní přímý postup do čtvrtfinále – asi víc, než čekali největší optimisté. Radost ze splněného předsevzetí nezkalil ani hned čtvrtfinálový konec v play off.

2014/15: Posun výš nepřišel

Určitě to nebyla špatná sezona pro tým, jehož základ tvořili borci, již zažili přesun z Budějovic. Znovu z toho bylo páté místo v základní části, ale současně vize, že by to chtělo vyhrát v play off alespoň jednu sérii. Rovnalo by se to postupu do semifinále, ale ten znovu zůstal Mountfieldu zapovězen, navíc velmi razantně. Pražská Sparta Mountfieldu nepovolila ani jednu výhru a bylo po nadějích.

2015/16: Hvězdy a první konec trenéra

Už samotný mezititulek naznačuje, že zdaleka ne vše proběhlo podle plánů vedení klubu. Do Hradce přišlo několik hvězdných posil v čele s útočníkem Bednářem, ale týmu se nepovedl vstup do sezony. Pak se z toho sice dostal, ale znovu přišla krize a tu už kouč Draisaitl neustál.

Hradec uviděl první trenérskou změnu, která k týmu přivedla Vladimíra Kýhose. V základní části to pomohlo, tým se prodral na třetí místo, ale pak přišlo zakleté play off a čtvrtfinálový konec s Mladou Boleslaví.

2016/17: Konečně semifinále a třetí místo

Znovu řada posil, v nichž vyčníval útočník Jarůšek a jak se později ukázalo, i brankář Rybár. Týmu velela nová trenérská dvojice Václav Sýkora a Pavel Hynek a cíl byl jasný: přejít přes čtvrtfinále a pak možná i dál. Čtvrté místo v základní části dalo dobrý základ a pak se to konečně podařilo: Mountfield vyřadil Litvínov a byl mezi nejlepší čtyřkou.

Chomutovský Jakub Lauko střílí na hradeckého brankáře Patrika Rybára.

Optimismus však zchladila brněnská Kometa, která pak slavila titul. Hradec se ptal sám sebe, zda neměl na víc.

2017/18: Finále? Zbožné přání

Asi největší očekávání od chvíle, kdy Mountfield přišel do Hradce. Už tak silná sestava doznala vyztužení například mistrem světa z roku 2010 Petrem Koukalem, jenž se vracel z KHL. K tomu povzbuzení z předchozí úspěšné sezony, před ní se boss Miroslav Schön nebál mluvit o finále.

Základní část té možnosti i napovídala, zisk rekordních 99 bodů a druhá příčka dávaly velkou naději. I následný, byť klopotný úspěch ve čtvrtfinále nad Libercem. Jenomže v semifinále byl Třinec moc těžkým sokem, a tak z toho finále nebylo. Zato zklamání, které výrazně ovlivnilo klubovou strategii pro příští sezony.

2018/19: Ambice nahradila perspektiva

Nákupy velkých jmen z předcházejících sezon sice vyloženým propadákem neskončily, ale i tak vedení změnilo strategii. K týmu dosadilo perspektivního a s mládeží úspěšného trenéra Tomáše Martince, jenž už předtím působil v roli jednoho z asistentů.

Nový trenér se zaměřil na aktivní, pro diváky atraktivní hokej, do kterého dosadil řadu mladých, dravých hráčů. Dařilo se, v základní části 4. místo a velká spokojenost. Neubralo na ní ani čtvrtfinálové vyřazení od Komety, asi nejtěžšího možného soupeře. Po delší době se plány sešly s výsledky.

2019/20: Nepřesvědčivé ukončil covid

Těžko hodnotitelná sezona, protože ji počínající pandemie nedovolila dohrát. Hradec ji zahájil znovu pod koučem Martincem, jenomže kouzlo z předcházející sezony nefungovalo vždy. Vedení proto na podzim přivedlo zkušeného kouče Vladimíra Růžičku. Nejdříve jako pomoc Martincovi, poté Růžičkovi svěřilo hlavní vedení. Týmu to stačilo na předkolo, v něm však sérii s Karlovými Vary ukončil covid.

2020/21: Sázka na Růžičku nevyšla

„Když úspěch, tak s Růžičkou.“ Tak by se dalo vyložit počínání vedení klubu. Slavný kouč dostal volnou ruku ve strategii, mohl si přivézt hráče, kterým důvěřoval a kteří s ním absolvovali nejednu jeho trenérskou štaci.

Trenér Hradce Králové Vladimír Růžička diskutuje s rozhodčím.

Start výborný, pak to občas zaskřípalo, navíc se hokej, který předváděl tým pod koučem stavícím na disciplíně, ne vždy líbil. Předkolo s Litvínovem ještě vyšlo, ale pak následoval čtyřzápasový propadák s Libercem a rozčarování bylo na světa

2021/22: Velká sláva, pak zase zklamání

Návrat staronové Martincovy éry, což týmu přineslo určitou volnost ke splnění náročných ambicí. Zabralo to, tým hrál výborně a dosáhl nečekaného a ještě na začátku nemyslitelného: vyhrál základní část a získal Prezidentský pohár, historický triumf. Po něm ale v play off přišlo rychlé vyřazení Mladou Boleslaví.

2022/23: Závazek a reparát?

Dozvuky loňské sezony ovlivňují plány pro tu právě začínající. Velmi a jasně a srozumitelně to vyjádřil šéf klubu Miroslav Schön: „Obhajujeme Prezidentský pohár, což je samozřejmě výzva. Ale to není nejdůležitější. Tím je úspěšný reparát v play off. Věřím, že se kluci poperou o semifinále.“ Podaří se?