Posilování soupeřů jde úplně mimo mě, tvrdí hradecký kapitán Smoleňák

Třeba ještě úspěšnější, než byla ta, jíž slavnou sezonu neslavně skončil už ve čtvrtfinále a čekání na výraznější úspěch ve vyvrcholení sezony, kterým by byl postup do finále, si dále prodloužil.

„Kdo a jak se posílil či oslabil, to jde úplně mimo mě. Koukám jenom na náš tým,“ říká Radek Smoleňák, jenž jako kapitán mužstvo Mountfieldu v pátek uvede do jubilejní desáté sezony od chvíle, kdy se klub do Hradce přestěhoval z Českých Budějovic.

Co soudíte před novou sezonou, jež bude následovat po té, která sice byla parádní, ale které chyběla třešnička na dortu v podobě úspěchu v play off?

Že nikomu nedáme žádný bod zadarmo a že to bude zase jenom o nás, kam dojdeme a kam až dokážeme náš potenciál dotáhnout.

Bude to stačit na to, abyste to odčinili a sobě i fanouškům nezopakovali loňské zklamání z play off, z něhož jste se odporoučeli hned na začátku?

Souhlasím s tím, že to mělo dopadnout úplně jinak, na druhé straně my jsme nikomu nic neslibovali, nikomu jsme nic neukradli a nikomu jsme nic špatného neudělali. Je pravda, že jsme sezonu pokazili sami sobě stejně jako našim fanouškům, dokazovat ale nic nemusíme.

Co z toho pro vás vyplývá?

Že jdeme do sezony s čistým štítem a že začínáme od nuly. Jedeme dál a uvidíme, jak jsme se z toho poučili.

Jak jste vy sám i jako kapitán týmu překonával zklamání z toho, že vám závěr pokazil jinak výjimečnou sezonu?

Snažil jsem se rychle zapomenout. Hned jsem přestal na hokej myslet. Byla to poslední věc, na kterou jsem po takové sezoně myslet vůbec chtěl.

Jak vám to zapomínání šlo?

Tomu, kdo má rodinu a děti, to musí jít lépe, ale na druhou stranu je to věc, která mě bude mrzet do konce kariéry.

Stojíte na prahu nové sezony, do níž jste vstoupili čtyřmi zápasy v Lize mistrů. Tři jste vyhráli, dařilo se vám i střelecky. Jak se cítí kapitán před extraligou?

Skvěle, protože jsem byl zdravý. Zatímco loni v létě jsem měl skoro dva měsíce berle a vůbec jsem nevěděl, co se mnou bude, letos jsem absolvoval plnohodnotnou přípravu. Pohrál jsem si i s váhou a snažil jsem se dělat všechno pro to, abych byl připravený. Měl jsem individuální přípravu, všechno je naštěstí za mnou a chci být týmu platný. Buď budu dobrý, a když ne, tak o od trenérů dostanu sežrat.

Řekl jste, že spíš než na soupeře se díváte do vlastních řad. Do těch útočných se přes léto vrátili Radovan Pavlík a Marek Zachar, přišel Oliver Okuliar. Přiřadili se k velmi dobrým bruslařům, na které váš tým hodně spoléhá. Kam se mezi nimi řadíte vy?

Já jsem mezi těmi malými smetáky takový dinosaurus. Hokej se v posledních letech hodně posouvá, i proto máme hodně útočníků, kteří hodně bruslí. Je to super, dá se na tom stavět a na nás starších je, abychom se na tuto hru snažili adaptovat a přizpůsobili se.

Jak vám to jde?

Já vím, že umím zase něco jiného než tihle kluci, o kterých je řeč. Podle mě je dobré mít takový mix, v němž každý má dělat svoji práci, ve které vyniká. Ze mě rychlobruslař už nikdy nebude, o to víc musím dělat věci okolo, abych byl platný.

Tým bude v sezoně hledat nového kanonýra, protože ten loňský - Ahti Oksanen - odešel do Švédska. Zvládnete to?

Jsem přesvědčený, že ano. Ahti byl samozřejmě výjimečný v tom, co uměl, ale jednotlivec v kolektivním sportu sám nic neudělá. A on by asi neměl tolik bodů, kdyby neměl nás. Není to tak, že by si vzal puk a sám si s ním dojel pro gól. Věřím, že se to v těch, kteří mají ofenzivní potenciál, probudí a získají potřebné sebevědomí potřebné k tomu, aby Ahtiho nahradili. Je to všechno o hlavě a my ostatní budeme dělat vše, aby se cítili dobře a vzali to za něj.

Před minulou sezonou jste uprostřed přípravy s týmem vyrazili na pár dnů na hory a utužování kolektivu se vám vrátilo ve výborné partě. Jak to bylo letos?

Nijak, ale myslím si, že to nebude vadit. Jednak letos jsme trénovali mnohem víc než loni, takže na utužování party nebyl čas, a jednak tým zůstal skoro celý pohromadě, známe se a už od prvního dne jsem na mužstvu viděl, že máme všichni chuť dokázat, že loňských posledních čtrnáct dní v play off byl úlet.

A nakonec přece jen k onomu posilování řady soupeřů, o němž tvrdíte, že jde mimo vás. Co mu říkáte?

Když to musí být, tak si myslím, že to je super pro fanoušky a pro úroveň extraligy. Pro nás se tím ale nic nemění, budeme proti nim hrát, ať budou mít jakýkoliv kádr. Když budeme hrát proti Tampě, tak budeme hrát proti Tampě, když proti Kolínu, tak proti Kolínu. (smích) Musíme připravit hlavně sami sebe tak, abychom v každém zápase věděli, co máme dělat, a pak nám soupeř a jeho tým mohou být jedno.