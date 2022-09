Hradecký kouč Martinec nekouká daleko, teď vyhlíží dobrý začátek

Přišel čas na předstartovní posunutí laťky ještě výš, což pro Mountfield po loňské sezoně znamená postup jen v play off, které loni pro vítěze základní skončilo hned na startu?

„Nekoukáme daleko. Chtěli bychom se zase posunout a o kousek zlepšit, ale jako stěžejní teď vnímám dobrý začátek,“ uvedl kouč hradeckého Mountfieldu Tomáš Martinec na startu nového extraligového ročníku, „potřebujeme, aby se tým uklidnil a získal potřebné sebevědomí.“

Při vstupu do sezony by vám mohlo pomoci, že nedošlo k velkým změnám, neměla by tak být problémem nesehranost.

Je pravda, že kádr zůstal pohromadě, jen jsme ho trochu omladili, ale přišli do něj hráči v nejlepším hokejovém věku, případně o něco mladší. Takže chceme navázat na práci z minulé sezony a a být zase o něco lepší.

Předpokládám, že na konci vašeho úsilí je být lepší v play off. Jak jste po zisku Prezidentského poháru přijal brzké vyřazení v play off Mladou Boleslaví?

Těžko. Sezona totiž byla báječná, měli jsme štěstí na zranění, všechno probíhalo hladce a všichni jsme měli velká očekávání. O to větší bylo zklamání.

Co vám pomohlo zapomenout?

Práce. Analyzovali jsme to, hledali jsme odpovědi na otázku, proč jsme vypadli. Všechno hlavně proto, abychom se z toho poučili a chyby neopakovali. Věřím, že letos je neuděláme.

V přípravě jste ani jednou nehráli proti českému týmu. Co vás k tomu vedlo?

To, že pro nás je ideální konfrontace se soupeři, kteří hrají rychlý hokej. Pak už ani nejde ani o klasické přáteláky, ale o zápasy, které nás donutí hrát na maximum. Myslím si, že se to znovu povedlo a zápasy v Lize mistrů pak byly ještě o level výš.