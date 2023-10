Hradečtí hokejisté se na olomoucký zimák netěší Ale bilance hovoří pro ně

První cesta je zavede už dnes do Olomouce, kde se jim sice dlouhodobě daří a mají tam skvělou bilanci, kam se ale málokdo z hokejistů těší. „Tamní zimák je trochu starší, bývá tam zima na straně jedné, na straně druhé hlasitá atmosféra a celkově je to tam takové nepříjemné,“ netají útočník Mountfieldu Matěj Chalupa.

ONLINE: Olomouc - Hradec podrobná reportáž od 18:00

Pro tým to bude první extraligové vystoupení v tomto týdnu, pět dnů poté, co prohrál prestižní derby. A zároveň první ze tří po sobě jdoucích, v nichž nebudou mít výhodu domácího prostředí.

V tom druhém Chalupa problém nevidí. „Nevadí to a je jedno, jestli hrajeme doma, nebo venku, stále musíme makat na sto procent a snažit se vyhrávat.

Mountfield by to potřeboval, poslední výsledky jsou totiž jako na houpačce. Zároveň ale Chalupova slova mohou být příznačná v tom, že poslední dvě výhry si přivezl z ledů soupeřů, zatímco na tom domácím dva poslední prohrál. Před Pardubicemi totiž podlehl i Karlovým Varům.

V Olomouci by na to hradecký tým mohl navázat. V jeho prospěch mluví dvě věci. Jednak Olomouc do soutěže nevstoupila nejlépe, v devíti odehraných kolech jen třikrát vyhrála. A jednak si Hradec přes neoblíbený stadion v poslední době jezdí do Olomouce téměř pravidelně pro výhry, za poslední čtyři roky tam jen dvakrát prohrál a šestkrát vyhrál.

Po dnešním utkání, které v Olomouci začne v 18 hodin, budou následovat dvě další venkovní utkání. Už v neděli na ledě pražské Sparty, jednoho z favoritů na titul, který soutěž výborně začal, ale v posledních zápasech klopýtá. Poté za týden v pátek v Plzni, která na tom je opačně, v současné době se snaží otřepat z mizerného startu do nového extraligového ročníku.

Patnáctietý útočník Adam Novotný z Hradce Králové.

Trenéři Mountfieldu budou před dnešním zápasem vedle taktiky hlavně řešit, jak dát dohromady ofenzivní řady. V týdnu totiž byli na marodce tři elitní útočníci Zachar, Miškářa a Eberle, což platilo i o derby. I proto vedle dalších dostal prostor stále teprve patnáctiletý Adam Novotný, jenž si zahrál jak ve vítězném zápase v Kladně, tak poté i v již zmíněném derby. I po boku právě Chalupy.

„Adam je talentovaný hráč. Na Kladně to předvedl, s Pardubicemi už tolik prostoru neměl, ale ukázal, že to v něm je. Určitě to může někam dotáhnout,“ poznamenal Chalupa.