Hradecký obránce Jank po prohře: Jezdit jsme začali až od druhé třetiny

Co nejvíce pomohlo rivalům z Pardubic, aby v prvním letošním derby na ledě hradeckého Mountfieldu vyhráli? Obránce Bohumil Jank o tom má jasno. Další výbušné derby jeho kariéry podle něj ve prospěch lídra rozhodl špatný vstup jeho týmu do zápasu. „Bohužel se to stalo zase,“ připomněl Jank jen dva dny staré utkání v Kladně, kde ale Mountfield výsledek ještě zachránil.

Proti lídrovi tabulky a jednomu z favoritů na mistrovský titul se to Mountfieldu už nepovedlo. I proto, že právě Jank v závěru zápasu, za stavu 2:3, ve výhodné pozici neprostřelil brankáře Pardubic Willa.

V čem byl hlavní problém?

Že jsme začali jezdit a plnit náš herní plán od druhé třetiny, či spíš až od poloviny zápasu.

Jak jste viděl váš výkon do té doby?

Nic moc, ale pak už bylo vidět, že se do toho dostáváme. Byli jsme aktivnější a už to bylo mnohem lepší, zvlášť ve druhé části té druhé třetiny.

Jenomže jste v ní možná paradoxně dostali dvě branky, které soupeři k vítězství výrazně pomohly. Co se stalo?

Bohužel, tohle se stát nemělo. Druhý gól byl sice hezký, ale já jsem Kautovu střelu asi trochu tečoval a Patrik Bartošák neměl šanci to chytit. No a ten třetí, to si musíme posledních pár vteřin před koncem třetiny pohlídat, zvlášť když se hraje v našem obranném pásmu. Dostat takový gól osm vteřin před koncem třetiny, to se nesmí stávat.

Čárový rozhodčí uskakuje v souboji o puk mezi útočníky Alexem Tamášim z Hradce a Robertem Kousalem z Pardubic (90).

Ve třetí třetině jste snížili na 2:3 a hnali se za vyrovnáním, ke kterému jste měl z vašeho mužstva hodně blízko právě vy. Po zpětné příhře Okuliara jste z výhodné pozice střílel a brankář Will jen s námahou puk vyrazil. Co ke gólu a vyrovnání chybělo?

Možná trochu štěstí. Střílel jsem skrz jednoho z hráčů a šel jsem do střely s tím, abych hlavně trefil branku, aby puk skončil u brankáře a my si vytvořili nějaký tlak, případně aby z dorážky padl gól. To se ale bohužel nepovedlo.

Celý zápas jste dotahovali náskok Pardubic, v čem byly podle vás lepší?

Rozhodně v již zmíněné první třetině, případně celé první půlce zápasu. Byly aktivnější, rychlejší, silnější na puku a myslím si, že to rozhodlo. Právě proto jsme pak už jen dotahovali.

Pardubice jsou z pohledu Hradce a hlavně jeho fanoušků hodně sledovaným soupeřem, jaké jsou na začátku nové sezony podle vás týmem?

Trochu jiný soupeř, než byly loni. Je na nich vidět rukopis trenéra Varadi. I bez toho každopádně mají spoustu výborných a zkušených kluků, kteří dokážou vzít puk a rozhodnout zápas.

Co z toho pro vás vyplývá pro další duel s nimi?

Že když pak hrajeme derby, jaké bylo tohle, tak je nesmíme k ničemu pustit, být nepříjemní, být neustále u nich a znepříjemňovat jim to. Tohle se nám v tomhle derby první polovinu zápasu nedařilo, proto jsme prohráli.