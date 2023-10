Levná rada hradeckého Blaina: Musíme najít způsob, jak dát gól

On je přitom jedním z mála hradeckých hokejistů, kterému se to v poslední době daří. Z oněch čtyř zmíněných branek vstřelil plnou polovinu, tím včerejším poslal Mountfield ve druhé třetině do vedení 1:0.

Sparta sice ještě do druhé přestávky vyrovnala, ale závěr zápasu už patřil právě jí. Využila přitom několik vyloučení hradeckých hráčů.

Poprvé při Freibergsově trestu v 54. minutě, kdy tím dokonala obrat ve skóre, tlak zužitkoval ránou z pozice mezi kruhy Mozík, který se radoval ze své první trefy v dresu Sparty po letním příchodu z Rögle.

A aby toho nebylo ze strany hradeckých potrestaných trestů málo, při vyloučení opět Freibergse a Filipa Pavlíka si domácí v přesilovce pojistili náskok, když po Horákově přihrávce zametl Řepík puk do odkryté branky v době, kdy Bartošák chytal bez hokejky.

Kouč Mountfieldu Tomáš Martinec si vzal ještě neúspěšnou trenérskou výzvu na postavení střelce v brankovišti a Mountfield pokračoval v dvojnásobném oslabení. Na skóre už se nic nezměnilo. Sparta si tak připsala čtvrtou výhru ve vzájemných duelech za sebou.

„Je to vcelku přijatelný výsledek, protože nemůžeme očekávat, že na Spartě vyhrajeme, když máme jen v poslední třetině pět vyloučených,“ konstatoval obránce Hradce. Přitom jeho tým držel naději na bodový zisk právě až do 54. minuty, kdy byl stav stále 1:1. Podle Blaina ale i trochu se štěstím: „Myslím si, že jsme ho měli v tom, že to do té doby bylo právě jen 1:1. Sparta nás už v první třetině dostala pod tlak, až ve druhé to z naší strany bylo přece jen lepší.“

Třinecký forvard Tomáš Marcinko (65) se v útočném pásmu snaží prodrat před hradecký dvojblok Marek Zchar (69), Jérémie Blain (55).

Právě v ní Blain poslal svůj tým do vedení po krásné akci, při níž projel více než polovinou kluziště a poté trefil puk do horního rohu Kovářovy branky. „Vyjížděl jsem z vlastní poloviny, Bobby Jank mi udělal u jednoho z protihráčů dobrý blok a najednou jsem měl spoustu místa. Najel jsem do útočné třetiny, a i když střela nebyla úplně tvrdá, šlo to dovnitř,“ popsal nejproduktivnější obránce celé soutěže svůj gólový pokus.

Po něm domácí vyrovnali, ale skvělý Bartošák dál držel výbornými zákroky svůj tým v naději na body. „Nemůžeme ale vstřelit jeden gól a čekat, že nám brankáři v každém zápase vychytají nulu. I když chytají výborně. Je to pro ně hodně těžké. Musíme dát v zápase dva tři, a když se k tomu přidají takové výkony brankářů, bude to pro nás dobré,“ myslí si Blain.