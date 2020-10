Chlapík po první trefě za Spartu: Aspoň u toho mohli být fanoušci

Na tribunách O 2 arény bylo jen tisíc fanoušků, maximální možný počet. Byli slyšet?

Jo! Musím říct, že jsem tím byl mile překvapen, nečekal jsem to. Lidi fandili, obrovský dík patří těm, co přišli. Bez diváků to asi rozdíl bude, nemyslím si, že by to někdo z nás zažil. Ale musíme to prostě brát tak, jak to je. Soustředit se a podávat naše výkony, pak bude všechno v pohodě.

Pohodově vypadalo i vítězství 3:0 nad Libercem.

Myslím, že jsme si všichni oddechli. Potřebovali jsme to, aby z nás spadla nervozita a ulevilo se nám. Jsem strašně šťastný, že to navíc bylo doma před fanoušky, když se to teď bude zase rušit. Takže pecka.

Pomohlo ke koncentrovanému výkonu i právě domácí prostředí?

Určitě. Taky proto, že se doteď až tolik nedařilo, výsledky nebyly podle našich představ. Řekli jsme si, že do toho dáme maximum, že to bude náš zápas. Kromě pár střídání jsme jim nic nedali a bylo to dobré.

Vy sám jste navíc vstřelil už v 5. minutě vítěznou branku. Jak padla?

Napadali jsme, Tomas (David Tomášek) dobře přečetl nahrávku a pak mi to strašně hezky dal. Jediné, co jsem pak potřeboval, bylo trefit bránu. Naštěstí to tam spadlo, byla to celkem úleva. Ale jedeme dál.

Nebylo ale v utkání trochu moc vyloučení? Sparta ve třetí třetině pykala čtyřikrát po sobě.

O tom jsme se i bavili. Myslím, že většinu zápasu to bylo celkem v pohodě, pak jsem byl dvakrát po sobě vyloučený já, to jsem si už trošku sám sobě zanadával. Ale pracujeme na tom, myslím, že naši hráči na oslabení odvedli skvělou práci.

Jak jste si zvykl ve sparťanské kabině?

Pecka, strašně jsem se na to těšil. Nějakých šest měsíců jsem jenom chodil do fitka, nebyl jsem s mančaftem. Kluci mě ale vzali výborně, je tady super parta.

Hrál jste po sedmiměsíční pauze teprve druhý zápas, jaké to bylo?

Dnes jsem se už cítil líp, v prvním zápase ale byla střídání, kdy jsem tavil. I teď když jsem byl na ledě déle, bylo to znát. Ale už to bylo lepší než minule.

Zatím jste bez smlouvy s Ottawou, přišla už nějaká nabídka?

Už přišla, teď stačí jenom podepsat a uvidí se, co bude. Ale ještě se na její podobě budeme muset domluvit.