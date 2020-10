Chlapík ještě zabojuje o NHL. S Ottawou podepsal roční dvoucestnou smlouvu

„Filip patří mezi soutěživé a tvrdě pracující hráče. V AHL v týmu Belleville Senators se zařadil mezi důležité členy týmu. Jsme přesvědčeni, že jeho pracovní morálka bude stejně efektivní jako jeho snaha stát se platným členem mužstva v Ottawě v NHL,“ řekl o Chlapíkovi generální manažer Pierre Dorion.

Jde taky zřejmě o jednu z posledních šancí českého útočníka, jak se prosadit v nejlepší hokejové lize.

Senators draftovali pražského rodáka v roce 2015 ve druhém kole, do NHL nakoukl poprvé v sezoně 2017/18. Celkem za Ottawu dosud odehrál 56 utkání (5 gólů, 6 asistencí), zbylý čas strávil v AHL.

Za Spartu navzdory přání Ottawy

Po minulé sezoně Chlapíkovi skončila nováčkovská smlouva, během vyjednávání o nové a čekání na start dalšího ročníku se rozhodl jako mnozí jiní působit v české extralize.

Upsal se (bez nároku na výplatu) pražské Spartě, jenže kvůli tragické koronavirové situaci za ni stihl odehrát jen tři utkání (1+0), než vláda sportovní soutěže v tuzemsku zastavila.

Na extraligové odbočce se s Ottawou ve všem neshodl, zámořský klub tomuto kroku zrovna nefandil.

„Nechtějí, aby na podzim v extralize hrál, podle nich by kvůli kvalitě soutěže získal akorát zlozvyky a nepomohl by si. Kdyby se Filip rozhodl Ottawu neposlechnout, mohlo by to ovlivnit vyjednávání nového kontraktu,“ vysvětloval v letním rozhovoru pro iDNES.cz hráčský agent Robert Spálenka.

Chlapík své rozhodnutí ozřejmil po domluvě se Spartou: „Ano, původně mi tu zakázali hrát, takže jdu trošku proti jejich přání. Ale domluvili jsme se, že když nemám smlouvu, jdu do Česka na své riziko. Tím se celá situace vyjasnila.“

Nyní Chlapík ví, že o možnost zabojovat o NHL nepřišel. A se Spartou zatím alespoň trénuje pod otevřeným nebem na venkovním kluzišti v Dobříši.