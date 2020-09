Spartu posílí Chlapík z NHL. Hrát bude zadarmo a navzdory přání Ottawy

„Jeho hlavní charakteristika mluví za sebe - je to sparťan hrající v NHL, navíc stále mladý kluk. Po odchodu Marka Kvapila se nám v útoku uvolnilo místo,“ řekl klubovému webu sportovní manažer Sparty Petr Ton. Chlapík se Spartou trénoval od minulého týdne.

Třiadvacetiletému rodákovi z Prahy skončila se Senators tříletá nováčkovská smlouva a může se stát 9. října chráněným volný hráčem, dál ale plánuje v NHL pokračovat.

Očekává, že od Ottawy, která na něj drží přednostní práva, dostane kvalifikační nabídku, vyloučena není ale ani možnost změny dresu.

„Nabídku mi asi pošlou, pak se uvidí. Myslím ale, že aktuálně mají jiné starosti, protože musí podepsat jiné volné hráče,“ řekl Chlapík.



A dodal: „Senators mi původně zakázali hrát v Evropě, takže jdu trošku proti jejich přání. Domluvili jsme se, že když nemám smlouvu, jdu do Česka na své riziko. Tím se celá situace vyjasnila.“

Jeho agent Robert Spálenka z agentury Sport Invest v červenci vysvětlil, proč si to klub nepřeje: „Podle nich by kvůli kvalitě soutěže získal akorát zlozvyky a nepomohl by si. Kdyby se Filip rozhodl Ottawu neposlechnout, mohlo by to ovlivnit vyjednávání nového kontraktu.“

Ve Spartě chce být Chlapík minimálně měsíc, případně do doby, dokud nebude jasno o tom, kdy začne nový ročník NHL.

Ottawa draftovala Chlapíka v roce 2015 ve druhém kole ze 48. pozice. Na kontě má v NHL celkem 56 zápasů, pět branek a šest asistencí. V uplynulé sezoně sehrál za Ottawu 31 duelů a zaznamenal tři branky a stejný počet asistencí. V AHL za Belleville si připsal ve 37 duelech 22 bodů (10+12).

S hokejem začínal ve Slavii a přes Letňany a Liberec přišel v roce 2013 do Sparty. Hned po sezoně se vydal do kanadské QMJHL do celku Charlottetown Islanders, kde působil majitel stříbrné medaile z mistrovství světa osmnáctek z roku 2014 tři roky.