Běsnil a řezal soupeře. Za spoluhráče se musíte postavit, říká Musil

Do konce zápasu Dynama s Olomoucí zbývá třiadvacet vteřin, domácí vedou 3:0 a v klidu kráčí pro osmý triumf v řadě za sebou. V rohu za pardubickou brankou však útočník Mory Lukáš Klimek tvrdě dohrává pardubického beka Davida Musila a konec utkání se o pár minut protahuje.

David Musil se rychle oklepal a okamžitě si to šel s Klimkem vyřídit, pětatřicetiletý útočník inkasoval pár tvrdých úderů. Chvílemi se po něm sápali dokonce tři hráči Dynama včetně Musilova mladšího bratra Adama, jenž sourozence mstil s největší vervou. Klimka řezal hlava nehlava. Rozhodčí se jej snažili za každou cenu zastavit, i tak ale Musil poslal Klimka do nemocnice.

„Něco mu je, ale zatím nevíme co. Po utkání musel do nemocnice,“ potvrdil na pozápasové tiskové konferenci kouč Olomouce Jan Tomajko.

Na cestu Klimek vyfasoval osobní trest do konce utkání, stejně tak Adam Musil, jenž se ještě v tunelu ke kabinám hodně zlobil. Mezi novináře už ale dorazil vyklidněný.

„Hokej přináší vypjaté zápasy. Když se takový zákrok stane, tak se prostě musíte za své spoluhráče postavit. Je to i ukázka síly našeho týmu, hrajeme jeden pro druhého. Patří to k tomu,“ uvažoval Musil.

Právě o dalším úspěchu Dynama mluvil daleko raději. Výhra nad Olomoucí Pardubicím zajistila šestibodový náskok na prvním místě tabulky. Sám Musil se přičinil, když ve 32. minutě připravil vítězný gól pro Filipa Koffera, jenž dobrzdil před gólmanem a nohou dorazil puk do sítě.

„Chvíli před tím jsme zbytečně ztratili puk a Olomouc měla velkou šanci, ale naštěstí jsme to rychle dostali ven z pásma a měli brejk dvou na jednoho. Viděl jsem Filipa, jak jde do brány, tak jsem se to snažil hodit na brankáře a nějak se mu to tam odrazilo,“ popisoval Musil.

Zaznamenal teprve svůj šestý bod v osmnáctém utkání (3+3), i tak si ale vysloužil pozvánku do reprezentace na blížící se turnaj Karjala ve Finsku. Kouče Jalonena oslovil právě svou obětavostí a pracovitostí pro tým.

„Reprezentovat Česko je vždy čest, jsem rád, že si zahraju kvalitní zápasy. Letos nepředvádím takové výkony, jaké bych si představoval, ale pozvánka přišla. Jestli jsem si ji zasloužil, nebo ne, to už neřeším,“ usmíval se Musil.

Národní tým se na prvním srazu sejde v pondělí 7. listopadu v Českých Budějovicích, ještě před tím ale Musil absolvuje jeden zápas za Dynamo. Východočeši v neděli vyjedou na ledě pražské Sparty.