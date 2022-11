Znovu bláznivé Kladno! Karma je zdarma, odfoukl si kouč. Co vadilo Litvínovu?

„Karma je zdarma!“ pousmál se jeden z kladenských trenérů Miroslav Mach. „V Hradci jsme dostali vyrovnávací gól vteřinu před koncem, dneska se nám to vrátilo. Asi ten nahoře stál při nás.“

Minule na ledě Mountfieldu kladenský celek ještě tři a půl minuty před koncem vedl 7:4, po kolapsu ale odjížděl potupen 7:8 v prodloužení. V pátek s Litvínovem naopak ve finiši pokulhával 0:2, ale při power play v čase 57:56 snížil Kubík, v 59:12 srovnal opět při hře bez gólmana Zikmund a v 60:37 rozhodl kapitán Plekanec.

„Dvě třetiny jsme totálně propadali, Litvínov byl jasně lepší. Být to čtyři pět nula, nikdo by se nemohl divit. Pak jsme přeházeli sestavu, začali jsme víc bruslit a nějaké šance jsme si vytvářeli. Nakonec jsme měli štěstí,“ oddechl si Mach.

Jeden z domácích hrdinů Adam Kubík už dva góly při power play zažil. „Loni v Karlových Varech, ale tehdy nám nestačily. Teď jsme je dali díky tomu, že jsme konečně šli do brány a clonili jsme brankáři, což jsme předtím celý zápas nedělali.“

Zatímco Rytíři se topili v euforii a užívali si děkovačku se svými nejvěrnějšími, Litvínov byl v šoku. Během chvíle mu výhra proteklo mezi prsty. A vítězná série nového trenéra Karla Mlejnka skončila, byť i v pátém zápase bodoval.

„Bolestivé to je. Dvě třetiny jsme hráli velice kvalitně, pak jsme zkrátka nafasovali dva góly, když byl soupeř v šesti. To se někdy stane. I když tedy těžko budeme hledat, kdy k tomu došlo,“ krčil bezmocně rameny Mlejnek. „Spíš mě mrzí jedna situace v závěru, ale nebudu jí radši komentovat. Podle mého názoru došlo k něčemu, co si myslím, že nebylo dobře.“

Nakonec však řekl, co mu za stavu 1:2 vadilo.

„Nechci nikoho kritizovat, to v žádném případě. Ale když odjede gólman z brankoviště a je pískané zakázané uvolnění, tak za nás buly není u nás v obranném pásmu,“ narážel Mlejnek na pokus Bowa o zákrok v době opouštění branky. „Tyhle zásahy mi vadí.“

Výkon Litvínova, který po odvolání Vladimír Růžičky ožil, ocenil domácí kouč Mach. „Myslím, že ty naše dvě nevýrazné třetiny nezapříčinil ještě dozvuk Hradce, ale to, jak hrál Litvínov. Předvedl u nás nejlepší hokej ze všech soupeřů, kteří tady byli,“ smekl Mach. „Po Hradci jsme se snažili na tým působit pozitivně, ale je jasné, že to na kluky padlo.“

Teď si to Rytíři u svých fanoušků vyžehlili a vyškrábali se zpátky na předposlední pozici. „Nemít žádný bod, jsme dole, takhle půjde psychika nahoru,“ věřil Kubík po další ztřeštěném představení, tentokrát však s koncem v opačném gardu.